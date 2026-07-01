South32 va céder la majeure partie de son portefeuille d'activités dans l'aluminium à Alcoa pour un montant pouvant atteindre 5,6 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires sur les perspectives de fusions-acquisitions aux paragraphes 10 à 14)

* South32 va céder la plupart de ses actifs dans le secteur de l'aluminium à Alcoa Corp

* Opération d'une valeur d'entreprise pouvant atteindre 5,6 milliards de dollars

* South32 versera environ 500 millions de dollars sous forme de dividende exceptionnel après la finalisation de l'opération

* L'action South32 bondit de près de 10 % en début de séance

par Melanie Burton et Shivangi Lahiri

La société australienne South32 S32.AX a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour céder la plupart de ses actifs dans le secteur de l’aluminium à Alcoa AA.N pour une valeur d’entreprise implicite pouvant atteindre 5,6 milliards de dollars, alors que cette société minière diversifiée rationalise ses activités pour se concentrer sur le cuivre sous la direction de son nouveau directeur général.

Pour Alcoa, cette opération élargit l’accès à des actifs en amont, notamment dans les secteurs de la bauxite, de l’alumine et de l’aluminium, au Brésil, en Afrique du Sud et en Australie-Occidentale, où elle pourra tirer parti de sa proximité avec South32, les deux sociétés exploitant des raffineries d’alumine situées à quelques centaines de kilomètres l’une de l’autre. Pour South32, cette opération consiste à céder ses activités de fusion et d’affinage afin de libérer des capitaux et de permettre à son tout nouveau directeur général, Matthew Daley, de se concentrer sur des actifs de croissance à plus forte marge, tels que l’exploitation de cuivre au Chili et les métaux de base aux États-Unis.

« Cette opération montre que South32 se concentre de plus en plus sur les métaux de base », a déclaré Andy Forster, gestionnaire de portefeuille chez Argo Investments à Sydney, qui détient des actions de South32. « Elle devrait être bien accueillie par les marchés aujourd’hui. »

L’action South32 a bondi de près de 10 % en début de séance en Australie.

Le producteur d’aluminium américain prendra en charge environ 1,2 milliard de dollars de passif lié à l’assainissement et à la fermeture des sites associés à ces actifs, a précisé South32.

« Notre activité sera simplifiée grâce à un portefeuille d’opérations en amont à plus forte marge, à une complexité réduite et à une plus grande résilience », a déclaré M. Daley, qui a pris mercredi les fonctions de directeur général et d’administrateur délégué de South32.

M. Daley a ajouté que cette cession permettrait de réaliser des économies annuelles de 125 millions de dollars sur les frais généraux, grâce à la mise en place de nouvelles structures de soutien.

La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2027, après quoi la société minière australienne a l’intention de reverser environ 500 millions de dollars à ses actionnaires sous la forme d’un dividende spécial entièrement exonéré d’impôt.

Avec 4,1 milliards de dollars de trésorerie provenant de la conversion imminente des actions Alcoa, South32 dispose d’une réserve financière pour des acquisitions, ont noté les analystes.

« Nous ne pouvons pas exclure la possibilité d’une stratégie de croissance inorganique plus agressive », a déclaré Jefferies dans une note.

M. Daley a indiqué aux investisseurs que South32 était ouverte aux opportunités de fusions-acquisitions.

« Nous examinerons sans aucun doute les opportunités qui, selon nous, créent de la valeur, s’inscrivent dans notre stratégie et préservent notre solidité financière, mais elles devront entrer en concurrence avec nos projets de croissance organique pour obtenir des capitaux », a déclaré M. Daley lors d’une conférence téléphonique avec les investisseurs.

Dans un communiqué séparé, Alcoa a indiqué que cette opération, réalisée en partie en numéraire et en actions, devrait lui permettre de réduire ses coûts d’environ 900 millions de dollars en valeur actuelle nette.

« Une plus grande échelle et une meilleure intégration devraient réduire la complexité, diminuer les coûts et améliorer la compétitivité, tout en renforçant la résilience de la chaîne d’approvisionnement dans les principales juridictions », a ajouté Alcoa.

Outre l’acquisition des participations de South32 dans la société australienne Worsley Alumina, Alcoa acquerra également la société sud-africaine Hillside Aluminium, la mine de bauxite brésilienne MRN, ainsi que sa raffinerie d’alumine et sa fonderie d’aluminium au Brésil. La transaction exclut la fonderie d’aluminium Mozal de South32 au Mozambique, qui a été placée en « entretien et maintenance » en mars, la société n’ayant pas réussi à s’assurer un approvisionnement en électricité suffisant et abordable.

Dans un communiqué séparé, South32 a indiqué que la coentreprise chilienne Sierra Gorda avait approuvé l’extension d’une quatrième ligne de broyage afin d’augmenter la capacité de traitement d’environ 25 %, avec des dépenses d’investissement liées à cette croissance estimées à environ 725 millions de dollars entre 2027 et 2030.

Cela permettra d’augmenter considérablement la production de cuivre et de réduire les coûts d’exploitation unitaires, a déclaré M. Daley.