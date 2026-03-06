 Aller au contenu principal
South32 déclare que l'U.S. Forest Service a délivré un projet d'approbation pour l'expansion de la mine Hermosa
information fournie par Reuters 06/03/2026 à 18:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société minière australienne South32 S32.AX a déclaré vendredi que l'U.S. Forest Service avait publié un projet de décision qui permettrait à son projet de mine Hermosa en Arizona de passer d'un terrain privé à un terrain fédéral.

L'agence a publié un projet de décision et une étude d'impact environnemental finale pour le projet dans les montagnes Patagonia, a déclaré South32. Hermosa contient des gisements d'argent, de zinc et de manganèse.

Si elle est approuvée, l'autorisation permettra à South32 de construire des infrastructures sur des terres situées dans la forêt nationale de Coronado, notamment une route d'accès principale et une installation secondaire de stockage à sec des résidus miniers.

South32 a déclaré que Hermosa est le seul projet de développement minier avancé aux États-Unis capable de produire du manganèse et du zinc, qui sont désignés par le gouvernement fédéral comme des minéraux critiques.

Le projet fait également partie du programme fédéral d'autorisation FAST-41, qui rationalise les examens pour les projets considérés comme étant d'intérêt national.

Le projet de décision ouvre une période d'objection de 45 jours, suivie d'une procédure d'examen de 45 jours avant que le service forestier ne rende une décision finale, a indiqué la société. La décision finale est attendue en juillet.

South32 a déclaré qu'elle s'était engagée à respecter près de 140 mesures supplémentaires de conservation, d'atténuation et de surveillance élaborées avec les agences fédérales, les tribus et les parties prenantes de la communauté.

Environnement

