Soutenue par Uber, Lime surfe sur la vague des introductions en bourse et atteint une valorisation de 1,73 milliard de dollars lors de ses débuts au Nasdaq

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les commentaires des analystes aux paragraphes 7 et 10) par Utkarsh Shetti

L' LIME.O , société soutenue par Uber , a vu son action bondir de 8 % lors de ses débuts au Nasdaq mercredi, ce qui témoigne de la forte confiance des investisseurs dans le modèle économique de cet opérateur de trottinettes et de vélos électriques et valorise l'entreprise à environ 1,73 milliard de dollars.

Fondée en 2017, Lime est basée à San Francisco, en Californie, et propose la location à court terme de vélos et de trottinettes électriques dans plus de 230 villes à travers le monde.

Les vélos et trottinettes électriques en libre-service ont gagné en popularité auprès des navetteurs dans les villes densément peuplées, où leur prix abordable et leur praticité en ont fait des options prisées pour les trajets courts.

L'entrée en bourse de Lime intervient alors que les nouveaux émetteurs bénéficient d'un regain d'intérêt de la part des investisseurs, après que la volatilité provoquée par la guerre en Iran a incité certaines entreprises à adopter une attitude attentiste.

Le marché américain des introductions en bourse a pris de l’ampleur en 2026, grâce à une série d’offres très médiatisées, notamment l’introduction en bourse record de SpaceX à hauteur de 75 milliards de dollars, qui a ramené les investisseurs vers les nouvelles cotations.

L'action Lime a ouvert à 27 dollars, contre un prix d'introduction de 25 dollars par titre. La société et ses actionnaires existants ont cédé environ 7 millions d'actions lors de l'opération, générant un montant total d'environ 174 millions de dollars.

"Le fait que le cours se soit établi au milieu de la fourchette et ait ouvert au-dessus du prix d’émission suggère que la demande des investisseurs était suffisante pour soutenir l’opération, mais l’accueil semble mesuré plutôt qu’euphorique", a déclaré Lukas Muehlbauer, chercheur associé chez IPOX Research.

UN PARCOURS LONG ET SEMÉ D’EMBÛCHES VERS LA BOURSE

Lime évolue dans un secteur confronté à des coûts d’exploitation élevés et à des obstacles réglementaires, et compte sur son partenariat avec Uber UBER.N pour une part importante de son chiffre d’affaires. L’application de VTC d’Uber propose en effet les trottinettes de Lime comme option de transport.

"Pour maintenir son élan, Lime doit prouver qu’elle est capable de croître au fil des saisons et des cycles de marché sans se contenter d’augmenter son parc de véhicules et ses dépenses d’investissement", a ajouté Lukas Muehlbauer.

L'entreprise, qui avait initialement fait part de son ambition d'entrer en bourse en 2021, est l'une des rares grandes sociétés de micromobilité à avoir survécu à la restructuration du secteur qui a suivi la pandémie.

Sa valorisation est passée de 2,4 milliards de dollars en 2019 à environ 510 millions de dollars en 2020, selon les médias de l’époque, la pandémie ayant provoqué un fort ralentissement du secteur.

D'anciens concurrents tels que Bird se sont placés sous la protection de la loi sur les faillites, tandis que des opérateurs comme Tier et Dott ont fusionné pour réduire leurs coûts et gagner en taille.

Lime a indiqué dans son prospectus qu’elle n’avait pas encore réalisé de bénéfice net. Pour l’année 2025, elle a enregistré une perte nette de 59,3 millions de dollars pour un chiffre d’affaires de 886,7 millions de dollars.