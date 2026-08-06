Sous la pression de Tesla, les régulateurs européens gardent secrètes les données de sécurité relatives au « Full Self-Driving »

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* L'autorité de régulation néerlandaise approuve le système d'aide à la conduite FSD de Tesla, mais ne divulguera pas les détails des tests de sécurité

* Tesla a fait pression sur les autorités pour qu'elles ne divulguent pas au public les résultats des essais de sécurité

* Tesla et les autorités de régulation affirment que ces informations relèvent du secret commercial; les experts en sécurité ne sont pas d'accord

par Chris Kirkham et Marie Mannes

Il y a quatre mois, les Pays-Bas ont approuvé le système « Full Self-Driving » (FSD) de Tesla et n’ont cessé depuis de plaider en faveur de son adoption dans toute l’Union européenne.

Mais l’autorité néerlandaise de régulation routière, la RDW, refuse d’expliquer au public pourquoi elle a conclu que ce système d’aide à la conduite était sûr, ni comment elle a évalué cette technologie, qui fait depuis des années l’objet d’enquêtes réglementaires et de poursuites judiciaires aux États-Unis suite à des accidents impliquant le FSD.

La divulgation de ces détails porterait atteinte aux secrets commerciaux de Tesla, a déclaré l’autorité de régulation à Reuters, faisant écho aux demandes de confidentialité formulées par le constructeur automobile lui-même à l’égard de l’autorité de régulation. Depuis fin 2024, Tesla fait pression sur la RDW pour que la documentation relative à l’évaluation de la sécurité du FSD reste confidentielle, selon une correspondance par e-mail inédite entre l’autorité de régulation néerlandaise et Tesla, obtenue par Reuters grâce à une demande d’accès aux documents publics.

Tesla considère que l’homologation du FSD est essentielle pour stimuler ses ventes en Europe, où l’entreprise tente de regagner les parts de marché perdues ces dernières années et fait face à une concurrence féroce de la part des véhicules électriques chinois.

Les régulateurs européens se sont toujours montrés plus prudents que leurs homologues américains en matière de conduite automatisée, exigeant des constructeurs automobiles qu’ils obtiennent une autorisation avant de déployer des systèmes d’aide à la conduite tels que le FSD. Le directeur général de Tesla, Elon Musk, a déclaré à plusieurs reprises que le FSD, qui exige d’un conducteur humain qu’il reste extrêmement vigilant, serait bientôt entièrement autonome. Une enquête de Reuters menée en mai a révélé que les statistiques de sécurité du FSD publiées par Tesla étaient largement exagérées et que l’entreprise était loin de pouvoir commercialiser à grande échelle une technologie de conduite autonome. Reuters a rapporté en juin que Tesla avait communiqué des données de sécurité exagérées concernant le FSD aux États-Unis à plusieurs régulateurs de l’UE, dont la RDW, dans le cadre de sa demande d’autorisation. La RDW a déclaré ne pas s’être appuyé sur les statistiques de Tesla et avoir mené ses propres « essais approfondis » sur des circuits fermés et des routes publiques, dans diverses conditions, sans préciser comment il avait mesuré les performances ou la sécurité.

Les experts européens en droit de la sécurité automobile estiment que la RDW dissimule beaucoup trop d’informations sous le prétexte du secret commercial, potentiellement au détriment de la sécurité publique. Les détails concernant les essais de la RDW et les performances de Tesla relèvent d’un intérêt public général, a déclaré Oliver Carsten, professeur spécialisé dans la sécurité des transports à l’université de Leeds, qui a participé à l’élaboration de la réglementation européenne sur la conduite automatisée.

« Je ne vois aucune raison pour que ces informations ne soient pas rendues publiques », a-t-il déclaré.

Frank Mutze, responsable des politiques et des projets au sein du groupe de défense European Transport Safety Council, a déclaré que le public n’avait d’autre choix que de croire que les autorités « avaient fait leur travail, ce qui, bien sûr, ne nous suffit pas ».

La RDW a refusé de préciser comment elle avait évalué les essais de sécurité du FSD ou de publier les documents relatifs à ces essais, invoquant une « obligation de protéger les informations spécifiques au constructeur ». L’agence n’a pas expliqué en quoi les détails de ses essais ou ses conclusions sur les performances du système pourraient révéler des informations commercialement sensibles.

Tesla n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

TESLA EXIGE LE SECRET

La RDW a annoncé en avril qu’elle avait conclu que le FSD était « plus sûr que les autres systèmes d’aide à la conduite ». En juin, la RDW a déclaré qu’il était « au moins aussi sûr que les autres systèmes d’aide à la conduite ». L’agence n’a fourni aucune donnée ni preuve à l’appui de ces affirmations. La RDW sollicite désormais l’homologation européenne du FSD , ce qui nécessite un vote favorable de la part des représentants de 55 % des États membres représentant 65 % de la population de l’Union. Un vote pourrait avoir lieu en octobre.

Tesla a fait du secret une priorité tout au long de sa demande, selon la correspondance entre le constructeur automobile et l’autorité de régulation qui a débuté fin 2024.

Dans un exemple datant d’avril 2025, un représentant de Tesla a cherché à obtenir la confirmation que la RDW ne divulguerait « jamais » un document particulier et a demandé comment l’autorité garantirait que celui-ci serait « soustrait à la divulgation publique ». Tesla, a déclaré l’employé, ne pouvait pas fournir davantage d’informations à la RDW « tant que cette question n’aura pas été clarifiée ».

La RDW a indiqué à Tesla que la divulgation en vertu de la loi sur l’accès aux documents publics ne devrait pas poser de problème, car « les constructeurs ont toujours la possibilité de demander une dérogation à la divulgation de certaines informations ».

La RDW a déclaré à Reuters qu’elle n’avait pas dissimulé d’informations à la demande de Tesla, mais qu’elle prenait ses propres décisions quant à la manière de protéger les secrets commerciaux de l’entreprise.

Tesla a déjà tenté par le passé de soustraire à la vue du public les informations qu’elle transmet aux autorités de régulation. Aux États-Unis, l’entreprise demande aux autorités fédérales de sécurité de caviarder les détails de base concernant chaque accident impliquant ses systèmes d’aide à la conduite. D’autres autorités de régulation européennes, qui reçoivent de la RDW certaines informations non précisées concernant les essais du FSD, ont adopté une position similaire en matière de confidentialité. Les autorités de six pays européens, dont l’Allemagne, la Norvège et le Danemark, ont toutes déclaré à Reuters qu’elles ne pouvaient pas divulguer de données sur les essais ou les performances du FSD en raison de préoccupations liées aux secrets d’affaires. L’Administration norvégienne des routes publiques a indiqué avoir examiné les données fournies par les Néerlandais concernant leur évaluation du FSD et que ces données « ne correspondent pas à celles que Tesla publie sur son site web », faisant référence aux statistiques de sécurité gonflées examinées dans l’enquête de Reuters.

Les statistiques de Tesla affirment que les véhicules sont plus sûrs que ce qui ressort des données examinées par les autorités de régulation européennes, a indiqué l’agence norvégienne aux conducteurs dans des e-mails consultés par Reuters.

Les experts européens en sécurité routière ont déclaré que l’insistance des régulateurs sur la confidentialité était particulièrement préoccupante compte tenu de la manière peu orthodoxe dont Tesla cherche à obtenir l’homologation du FSD. Tesla sollicite une dérogation spéciale à la réglementation européenne sur les véhicules à moteur, qui n’autorise actuellement les systèmes de conduite automatisée mains libres comme le FSD que sur les autoroutes et interdit leur utilisation sur les routes urbaines plus encombrées. Certains régulateurs ont laissé entrevoir leurs préoccupations. Le ministre français des Transports a déclaré le mois dernier que le pays n’approuverait pas le FSD sous sa forme actuelle en raison de craintes liées aux excès de vitesse et à l’insuffisance des technologies permettant de garantir que le conducteur humain reste attentif.

L’Agence finlandaise des transports et des communications a indiqué que le système « s’est souvent révélé prendre des décisions plus sûres qu’un conducteur humain », mais a également souligné des inquiétudes quant à son fonctionnement sur des routes escarpées et sinueuses, et s’est demandé si les conducteurs seraient en mesure de reprendre le contrôle en toute sécurité en cas d’erreurs soudaines du système.