Sous la pression de l'Italie, Alfa Romeo renonce à appeler son SUV "Milano"

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Non plus "Milano" mais "Junior": le groupe Stellantis a annoncé lundi avoir rebaptisé le dernier modèle SUV d'Alfa Romeo, après la montée au créneau du gouvernement italien au motif que celui-ci est produit en Pologne.

"Tout en estimant que le nom Milano est conforme à toutes les exigences légales et compte tenu du fait qu'il existe des sujets plus essentiels, Alfa Romeo a décidé de changer le nom de +Milano+ en +Junior+, afin de promouvoir un climat de sérénité et de compréhension mutuelle", a annoncé le groupe de Carlos Tavares dans un communiqué.

Ce modèle de SUV compact 100% élecrique devait initialement porter le nom de "Milano", un choix du public en hommage à la ville où est née la marque en 1910.

Mais cette décision a provoqué la colère du ministre italien de l'Industrie Adolfo Urso, qui a fait valoir qu'une voiture produite en Pologne ne pouvait porter le nom d'une ville italienne, en s'appuyant sur une loi de 2003.

"Nous avons décidé de changer de nom, même si nous savons n’y être pas tenus, parce que nous voulons préserver l'émotion positive que nos produits ont toujours suscitée et éviter tout type de controverse", a expliqué Jean-Philippe Imparato, PDG d'Alfa Romeo, cité dans le communiqué.

L'Italie a réagi en faisant part de sa "grande satisfaction" après avoir souligné auprès de Stellantis que "ces pratiques risquaient à terme de nuire à la production sur le territoire italien", selon des sources gouvernementales citées par l'agence Ansa.

Cette annonce survient sur fond de tensions entre le gouvernement de Giorgia Meloni et la direction de Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Maserati, Lancia), qui ont récemment échangé de vives critiques par voie de presse.