Sous la pression de l'industrie automobile, l'UE va céder sur l'interdiction des moteurs à combustion

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Philip Blenkinsop

La Commission européenne est prête à faire marche arrière sur l'interdiction des nouvelles voitures à moteur à combustion à partir de 2035 en autorisant jusqu'à 10 % de véhicules non électriques après une pression intense de l'Allemagne , de l'Italie et du secteur automobile européen .

L'exécutif européen semble avoir cédé à la demande des constructeurs automobiles de pouvoir continuer à vendre des véhicules hybrides rechargeables et des prolongateurs d'autonomie fonctionnant avec des biocarburants neutres en CO2 ou des carburants synthétiques, alors qu'ils luttent pour concurrencer Tesla TSLA.O et les véhicules électriques chinois.

Cette décision, qui devra être approuvée par les gouvernements de l'UE et le Parlement européen, constituerait le recul le plus important de l'UE par rapport aux politiques vertes qu'elle a adoptées ces cinq dernières années.

Des constructeurs automobiles tels que Volkswagen VOWG.DE et Stellantis STLAM.MI , propriétaire de Fiat, ont demandé un assouplissement des objectifs et des amendes en cas de non-respect de ceux-ci. L'ACEA, le groupe de pression de l'industrie automobile européenne, a qualifié ce moment de "crucial" pour le secteur, ajoutant que la Commission devrait également assouplir les objectifs intermédiaires pour 2030.

Cependant, l'industrie des véhicules électriques estime que cela va saper les investissements et faire en sorte que l'UE cède encore plus de terrain à la Chine dans la transition vers les VE.

"Passer d'un objectif clair de 100 % d'émissions nulles à 90 % peut sembler modeste, mais si nous faisons marche arrière maintenant, nous ne nuirons pas seulement au climat. Nous nuirons à la compétitivité de l'Europe", a déclaré Michael Lohscheller, directeur général de Polestar.

William Todts, directeur exécutif du groupe de défense des transports propres T&E, a déclaré que l'UE jouait la montre alors que la Chine prenait de l'avance.

"S'accrocher aux moteurs à combustion ne rendra pas aux constructeurs automobiles européens leur grandeur d'antan", a-t-il déclaré.

La Commission détaillera également des plans visant à augmenter la part des VE dans les flottes d'entreprises, notamment les voitures de société, qui représentent environ 60 % des ventes de voitures neuves en Europe. La mesure précise n'est pas claire, mais il est possible que l'on insiste sur un certain contenu local. L'industrie automobile souhaite des incitations plutôt que des objectifs obligatoires .

L'exécutif européen est également susceptible de proposer une nouvelle catégorie réglementaire pour les petits VE qui seraient soumis à des taxes moins élevées et permettraient d'obtenir des crédits supplémentaires pour atteindre les objectifs en matière de CO2.

Les crédits pourraient également être obtenus grâce à une production plus durable, comme les véhicules fabriqués avec de l'acier à faible teneur en carbone.