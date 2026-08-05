sous embargo-« Toy Story 5 » de Disney stimule l'activité de streaming et les ventes de produits dérivés au cours du trimestre de juin

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique) par Dawn Chmielewski

Disney DIS.N a déclaré que le succès phénoménal de « Toy Story 5 » s'était étendu au-delà du box-office pour le trimestre de juin, le film à succès ayant stimulé les ventes de produits dérivés, renforcé l'engagement sur la plateforme de streaming Disney+ et attiré davantage de visiteurs dans ses parcs à thème.

Mercredi, l'action de la société a bondi de 4,6 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

Le directeur général Josh D'Amaro, qui a pris ses fonctions en mars, a mis en avant sa stratégie consistant à investir dans des franchises telles que Toy Story afin de toucher un public au-delà du box-office, dans une longue lettre adressée mercredi aux actionnaires à l'occasion de la publication des résultats. Par ailleurs, Disney et TikTok ont annoncé mercredi un accord qui permettra aux créateurs de TikTok d’utiliser des personnages et des scènes issus des films et séries télévisées de Disney dans des vidéos courtes. Il s’agit du premier accord de ce type entre la plateforme de réseaux sociaux et une entreprise de médias traditionnelle.

Le géant du divertissement a annoncé un chiffre d’affaires de 25,2 milliards de dollars pour le trimestre, en hausse de 7 % par rapport à l’année dernière, mais en deçà des prévisions de Wall Street qui s’élevaient à 25,4 milliards de dollars, selon les analystes interrogés par LSEG.

Le bénéfice par action de Disney a progressé de 28 % par rapport à l’année dernière pour s’établir à 2,06 dollars après ajustement, dépassant les prévisions de 1,86 dollar par action.

La société a annoncé qu’elle céderait sa participation de 50 % dans A+E Global Media à son co-propriétaire, Hearst Corporation, et qu’elle utiliserait le produit de la cession, estimé à 1,2 milliard de dollars en liquidités, pour racheter des actions Disney. Cela portera la valeur de ses rachats d’actions pour l’exercice 2026 à au moins 9 milliards de dollars.

La division « Parcs et expériences » de Disney a enregistré un chiffre d’affaires de près de 10 milliards de dollars, en hausse de 10 % par rapport à l’année dernière, grâce à une augmentation de 4 % de la fréquentation de ses parcs à thème à l’échelle mondiale et de 3 % dans ses parcs aux États-Unis. Les analystes avaient exprimé leurs inquiétudes concernant les parcs américains de Disney, après que Comcast CMCSA.O eut attribué le ralentissement de la fréquentation de ses parcs à thème Universal à Orlando à la hausse des prix du carburant et à la baisse de la confiance des consommateurs. Le résultat d’exploitation du segment « Expériences » a atteint 3 milliards de dollars, soit une hausse de 20 % par rapport à l’année précédente, reflétant en partie un remboursement de droits de douane de 100 millions de dollars reçu plus tôt dans le trimestre. Le département du Trésor américain procède actuellement à des remboursements après que la Cour suprême des États-Unis a jugé illégaux les droits de douane mondiaux instaurés par le président Donald Trump.

Le groupe Disney Entertainment a enregistré un chiffre d’affaires de 11,3 milliards de dollars pour le trimestre, soit une hausse de 6 % par rapport à l’année précédente, reflétant le succès de « Toy Story » et une augmentation de 15 % des frais d’abonnement aux services de streaming Disney+ et Hulu de la société. Le résultat d’exploitation du segment a progressé de 64 % pour atteindre près de 1,7 milliard de dollars. La division Sports a enregistré un chiffre d’affaires de 4,5 milliards de dollars au cours du trimestre, bien que les revenus générés par les séries de quatre victoires consécutives qui ont marqué les premiers tours des play-offs de la NBA aient contribué à un résultat d’exploitation inférieur aux prévisions, en recul de 17 % à 858 millions de dollars.

Disney a déclaré s'attendre à un résultat d'exploitation de 4,9 milliards de dollars pour le quatrième trimestre. Ces prévisions reflètent la poursuite d'une croissance solide attendue au sein de son groupe de parcs d'attractions.

Toutefois, les faibles résultats au box-office de l’adaptation en film d’action réelle de « Vaiana » devraient peser sur les résultats du segment du divertissement.