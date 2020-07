Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soulagement en Angleterre où les pubs ont rouvert Reuters • 04/07/2020 à 17:10









(.) LONDRES, 4 juillet (Reuters) - Après plus de trois mois de fermeture, les pubs ont rouvert samedi en Angleterre, de même que les restaurants et les salons de coiffure, marquant un pas sans précédent vers un retour à un semblant de vie normale après les bouleversements de l'épidémie de coronavirus. Certains établissements ont ouvert leurs portes dès 06h00 du matin pour ce "Super Samedi" dont les professionnels du secteur anticipent des recettes exceptionnelles. D'après le quotidien The Sun, 15 millions de pintes de bière devraient être vidées dans la seule journée de samedi (l'Angleterre compte environ 55 millions d'habitants). En Irlande du Nord aussi, les pubs ont rouvert en ce premier week-end de juillet. L'Ecosse et le Pays de Galles devraient les imiter avant la fin du mois - les questions de santé publique relèvent au Royaume-Uni de l'autorité des exécutifs autonomes. "C'est beau de pouvoir tout simplement revenir et de commander une pinte", témoigne Jim Martin, un charpentier de 56 ans croisé au Holland Tringham, un pub du sud de Londres appartenant à la chaîne JD Wetherspoon JDW.L . L'établissement, qui a ouvert à 08h00, était plein au trois quarts dès 11h20. La fréquentation des pubs est un aspect essentiel de la culture britannique. Comme le souligne Julie Scott, enseignante de 43 ans venue en famille pour boire et pour manger, "c'est ici que tout le monde socialise, qu'on rejoint des gens qu'on n'avait plus revus. C'est chouette d'être à nouveau ensemble". Du côté des forces de l'ordre, on redoute que cette réouverture après une aussi longue attente ne provoque des débordements sur la voie publique. "Il y a un élément de décompression, en particulier auprès des plus jeunes", explique au micro de la BBC Marc Jones, responsable de la police du Lincolnshire. Les hôpitaux se sont préparés eux à un afflux de patients fortement alcoolisés comme pour les soirées du Nouvel an. Un protocole sanitaire strict a été mis en place par le gouvernement qui prévoit notamment que les pubs, ainsi que les restaurants et les salons de coiffure, devront garder une trace de leurs clients pendant une période de 21 jours afin d'aider les services sanitaires à mener des enquêtes épidémiologiques et contrôler ainsi d'éventuels foyers de contamination. On ne peut pas non plus stationner au bar. En revanche, les règles de distanciation physique ont été ramenées à un mètre, ce qui permettra, selon la British Beer & Pub Association (BBPA), la réouverture de trois quarts des pubs d'Angleterre (soit 28.000 établissements), au lieu d'un tiers seulement si la distance avait été maintenue à deux mètres. Le Premier ministre Boris Johnson a appelé vendredi la population à se comporter de manière responsable et à respecter les règles de distanciation sociale afin d'éviter une deuxième vague de contaminations par le coronavirus. Chris Whitty, le directeur général de la santé, a souligné que les pubs constituaient un lieu de sociabilité formidable, mais qu'ils étaient aussi très favorables à une propagation du virus. Avec plus de 300.000 cas confirmés dont plus de 44.000 mortels, la Grande-Bretagne est en Europe le pays le plus touché par la pandémie. (Ben Dangerfield et Natalie Thomas avec Paul Sandle version française Camille Raynaud et Henri-Pierre André)

