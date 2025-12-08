Soudan-Les FSR affirment avoir pris le contrôle du site pétrolier stratégique de Heglig

Les Forces de soutien rapide (FSR), organisation paramilitaire en guerre contre l'armée du Soudan depuis 2023, ont affirmé lundi avoir pris le contrôle du champ pétrolier stratégique de Heglig, dans la province du Kordofan du Sud.

Heglig, qui se trouve près de la frontière entre le Soudan et le Soudan du Sud, abrite la principale installation de traitement du pétrole sud-soudanais et compte pour une grande partie des revenus du gouvernement local.

Les forces gouvernementales et le personnel du site pétrolier se sont retirés de la zone dimanche afin d'éviter des affrontements qui auraient pu endommager les installations, ont déclaré des sources gouvernementales à Reuters.

Le pétrole est acheminé par l'oléoduc "greater Nile" (GNP) jusqu'à Port-Soudan, sur la mer Rouge, pour y être exporté, ce qui rend le site d'Heglig vital à la fois pour les revenus du Soudan en devises fortes et pour le Sud-Soudan, enclavé, qui dépend presque entièrement des oléoducs traversant le Soudan.

La guerre qui a éclaté en avril 2023 entre l'armée soudanaise et les FSR a perturbé à plusieurs reprises la production de pétrole dans le Sud-Soudan qui, avant le conflit, représentait en moyenne entre 100.000 et 150.000 barils par jour pour l'exportation via le Soudan.

