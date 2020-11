Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soudan-Des milliers de personnes aux funérailles du dernier Premier ministre élu démocratiquement Reuters • 27/11/2020 à 15:33









KHARTOUM, 27 novembre (Reuters) - Des milliers de soudanais se sont rassemblés vendredi dans la ville d'Omdurman pour les funérailles de Sadiq al-Mahdi, le dernier Premier ministre du Soudan élu démocratiquement, qui est décédé du coronavirus à l'âge de 84 ans. Les personnes endeuillées, vêtues de costumes blancs traditionnels, la plupart portant des masques, pleuraient et agitaient des drapeaux pour rendre hommage à celui qui fût par deux fois Premier ministre et, pendant plus d'un demi-siècle, une figure centrale de la vie politique et spirituelle du Soudan. "Aujourd'hui, l'icône de la tolérance au Soudan est décédée, un symbole du djihad civil au Soudan, un chevalier-guerrier", a dit Abd al-Rahman al-Zein un participant en pleurs à la télévision soudanaise. Selon Rasha Awad, rédactrice en chef du journal en ligne Al Taghyeer, les scènes de funérailles diffusées à la télévision révèlent l'étendue de la popularité et du poids politique de l'imam. "Son absence affaiblira inévitablement le processus de transition démocratique", a-t-elle ajouté. Certaines personnes ont raconté être venus de régions lointaines du vaste pays nord-africain pour faire leurs adieux à Sadiq al-Mahdi. Le gouvernement a instauré un deuil public de trois jours. Le corps de Sadiq al-Mahdi est arrivé à l'aéroport de Khartoum vendredi matin, où le chef du Conseil souverain au pouvoir, le Premier ministre et d'autres hauts fonctionnaires ont assisté à une réception officielle. Le cercueil a ensuite été transporté à Omdurman, ville jumelle de la capitale soudanaise Khartoum de l'autre côté du Nil, a rapporté la télévision d'État. Son corps a été enterré aux côtés de son arrière-grand-père, Mahdi, ou messie, qui avait mené une insurrection contre la domination coloniale britannique à la fin des années 1800. (Khalid Abdelaziz et Mahmoud Mourad, version française Elena Smirnova, édité par Jean-Michel Bélot)

