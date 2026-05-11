Sotera Health recule alors que ses investisseurs se retirent

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11 mai - **Les actions de Sotera Health, société spécialisée dans les solutions de stérilisation et les tests de laboratoire, cotées sur le marché « SHC.O », ont reculé de 1 % à 15,28 dollars en séance prolongée après le lancement d'une offre secondaire ** La société basée à Broadview Heights, dans l'Ohio, indique que les sociétés de capital-investissement Warburg Pincus et GTCR céderont environ 31,84 millions d'actions

** Avant l'offre, Warburg détenait environ 19,1 millions d'actions, soit une participation d'environ 6,7 %, et GTCR détenait environ 12,74 millions d'actions, soit environ 4,5 % des quelque 285,17 millions d'actions en circulation de SHC, selon les données de LSEG

** Goldman Sachs est le teneur de livre de l'offre ** Warburg et GTCR ont vendu des actions lors d'une offre secondaire en mars au prix de 15,40 $

** L'action SHC a clôturé en baisse de 2,2 % à 15,43 $ lundi, soit une baisse de 12,5 % depuis le début de l'année

** La note moyenne de 11 analystes est "acheter"; le cours cible médian est de 20 $