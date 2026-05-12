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Sotera Health en hausse alors que ses investisseurs privés finalisent leur sortie
information fournie par Reuters 12/05/2026 à 20:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mai - ** Les actions de Sotera Health ( SHC.O ), fournisseur de solutions de stérilisation, ont progressé de 1,4% à 15,65 dollars, résistant ainsi à la tendance baissière générale des marchés boursiers mardi, après une offre secondaire

** SHC, dont le siège se trouve à Broadview Heights, dans l'Ohio, a lancé lundi soir une offre publique de 31,84 millions d'actions par l'intermédiaire des sociétés de capital-investissement Warburg Pincus et GTCR

** Le prix de l'offre a été fixé à 15,27 dollars, contre un dernier cours de clôture de 15,43 dollars, rapporte thefly.com , ce qui équivaut à un produit brut de 486,2 millions de dollars ** Avec cette transaction, Warburg et GTCR cèdent l'intégralité de leurs participations restantes dans SHC, qui compte environ 285,17 millions d'actions en circulation, selon le prospectus

** Goldman Sachs est le seul souscripteur de l'offre ** Warburg et GTCR ont introduit SHC en bourse lors de l'introduction en bourse de novembre 2020 au prix de 23 $ ** Il y a une semaine, SHC a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre de 10% en glissement annuel, à 280 millions de dollars, et un BPA ajusté de 18 cents, dépassant les estimations de LSEG . La société a également annoncé la nomination d'Alton Shader pour succéder au directeur général Michael B. Petras Jr. à compter du 26 mai, dans le cadre d'une transition de direction planifiée

** L'action SHC affiche désormais une baisse d'environ 11% depuis le début de l'année

** 9 analystes sur 11 attribuent à l'action la note « achat fort » ou « achat », 2 la note « conserver »; objectif de cours médian: 20 $

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SOTERA HEALTH
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