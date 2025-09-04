Sotera Health chute après une offre secondaire de 307 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 septembre -

** La société de services de stérilisation et d'essais d'équipements de laboratoire basée dans l'Ohio a annoncé mercredi à () que les sociétés de capital-investissement Warburg Pincus et GTCR se séparaient de 20 millions d'actions

** Le prix de l'offre est fixé à 15,35 dollars, selon thefly.com (), soit une décote de 3,9 % par rapport à la dernière vente de l'action le mercredi

** La taille de l'opération équivaut à 307 millions de dollars

** Avant l'offre, Warburg détenait 73,8 millions d'actions, soit une participation de ~26%, et GTCR 49,2 millions d'actions, soit 17,33% des ~284 millions d'actions en circulation de SHC, selon le dépôt du prospectus ()

** Goldman Sachs est le seul preneur ferme de l'offre

** Avec le mouvement sur la session, les actions de SHC ont augmenté de ~13% depuis le début de l'année, dont ~38% au cours du dernier mois

** 4 analystes sur 7 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 3 la considèrent comme un "maintien" et le PT médian est de 17 $, selon les données de LSEG