SORBONNE UNIVERSITE CONFIE A AUDACIA ET ALOE PRIVATE EQUITY LA CREATION DE SORBONNE VENTURE, UN FONDS POUR ACCOMPAGNER LES FUTURS LEADERS DE LA DEEPTECH

Audacia et Aloe Private Equity sont heureux d’annoncer le lancement du fonds SORBONNE VENTURE, dont Sorbonne Université leur a confié la création. SORBONNE VENTURE a pour objectif de soutenir les startups innovantes dans le domaine de la Healthtech, de promouvoir les technologies de pointe en France et de catalyser les innovations par des investissements ciblés et une approche centrée sur la Deeptech.



SORBONNE UNIVERSITE : UN CENTRE D'EXCELLENCE EN DEEPTECH ET EN SANTE



Etablie au cœur de Paris, Sorbonne Université brille par son engagement envers la recherche fondamentale et son rôle actif dans la création de startups. Avec un impressionnant palmarès comprenant 6 prix Nobel en l’espace de 25 ans, le seul hôpital français classé dans le top 10 mondial (la Pitié-Salpêtrière), 6 400 chercheurs de renommée internationale, 3 médailles Fields, 1 prix Turing, et la 3ème place au classement mondial de Shanghai dans les domaines des mathématiques, 16ème en physique, et 3ème en océanographie, Sorbonne Université est un vivier unique d'excellence et d'innovation dans la Deeptech.



Classée en mai 2023 en tête des établissements d'enseignement et de recherche français formant le plus grand nombre de créateurs de startups1, Sorbonne Université a choisi Audacia & Aloe Private Equity pour la création du fonds SORBONNE VENTURE afin de sélectionner et d’accompagner les meilleurs projets issus de son écosystème.