SopraSteria : sur le point de valider un retournement au-delà de 140E
09/12/2025

SopraSteria est sur le point de valider un scénario de retournement haussier au-delà de 140E : une reprise parabolique depuis le test d'un plancher de 126,6E le 27/11 qui pourrait s'accélérer avec comme 1er objectif le comblement du "gap" des 144,5E du 8 octobre puis des 152,1E du 3 octobre, avant d'affronter la zones des 153,5E (ex-plancher du 2 septembre).

