SopraSteria : sur le point de valider un retournement au-delà de 140E
information fournie par Zonebourse 09/12/2025 à 15:40
Valeurs associées
|137,5000 EUR
|Euronext Paris
|+2,92%
A lire aussi
-
La Bourse de New York évolue avec prudence mardi, au premier jour d'une réunion de la banque centrale américaine (Fed), à l'issue de laquelle une nouvelle baisse de taux est attendue mercredi. Vers 14H05 GMT, le Dow Jones prenait 0,22%, l'indice Nasdaq cédait 0,10% ... Lire la suite
-
L'accord, conclu avec le géant portugais Galp, prévoit notamment d'exploiter conjointement le gisement prometteur au large des côtes de Namibie, qui renferme un potentiel "d'au moins 10 milliards de barils". Longtemps tournée vers ses ressources minières, la Namibie ... Lire la suite
-
Les miss régionales Miss Provence 2025 et Miss Aquitaine 2025 ont été destituées mardi par leurs comités respectifs après une vidéo postée samedi sur les réseaux sociaux dans laquelle elles tiennent des propos injurieux à l'égard des demi-finalistes du concours, ... Lire la suite
-
L'influenceur algérien "Imad Tintin", condamné en juin dernier à 450 euros d'amende pour une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, a vu celle-ci assortie d'un sursis en appel à Grenoble, a indiqué mardi son avocat Me Alexandre Rouvier. Le trentenaire a été reconnu ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer