SopraSteria : grimpe de 5%, tutoie l'ex-support des 154E
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 13:22

SopraSteria grimpe de 5% et tutoie l'ex-support des 154E: le titre pourrait dessiner l'ébauche d'une "tasse avec anse" 160/147E pour mieux repartir à la hausse vers 169,9E et combler ce "gap" resté béant depuis le 25/08/2025

SOPRA STERIA
152,600 EUR Euronext Paris +4,09%
