Sopra Steria: extension d'un contrat au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 08:45









(CercleFinance.com) - Sopra Steria annonce que sa filiale Shared Services Connected Ltd (SSCL) a obtenu une extension de contrat de trois ans, d'une valeur de plus de 300 millions de livres sterling, pour continuer à fournir des services essentiels pour le compte de six grands clients du gouvernement britannique.



Cette extension de contrat permettra à SSCL de poursuivre la prestation de services essentiels dans les domaines de la finance et de la comptabilité, de l'administration des retraites, de la paie, des achats, ainsi que du support des centres de contact, et ce jusqu'en 2028 au moins.



Ce nouvel accord s'appuie sur un partenariat fructueux de 12 ans entre SSCL et 22 départements et agences gouvernementaux, partenariat qui a déjà permis de générer plus de 950 millions de livres d'économies pour le secteur public.



Il renforce une nouvelle fois la position du groupe français de services informatiques sur ses quatre marchés stratégiques prioritaires au Royaume-Uni (secteur public, services financiers, défense & sécurité, aéronautique & spatial).





Valeurs associées SOPRA STERIA 176,9000 EUR Euronext Paris +2,25%