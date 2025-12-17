 Aller au contenu principal
Sopra Steria dit être en négociations en vue de l’acquisition de Starion et Nexova
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 17:50

Sopra Steria Group SA SOPR.PA :

* SOPRA STERIA : PROJET D'ACQUISITION DE STARION ET NEXOVA

* NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES EN VUE DE L'ACQUISITION DE STARION ET NEXOVA POUR LE COMPTE DE SA FILIALE CS GROUP

* LE PROJET D'ACQUISITION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉ AU 1ER SEMESTRE 2026

(Rédaction de Gdansk)

