Sopra Steria dit être en négociations en vue de l’acquisition de Starion et Nexova

Sopra Steria Group SA SOPR.PA :
* SOPRA STERIA : PROJET D'ACQUISITION DE STARION ET NEXOVA
* NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES EN VUE DE L'ACQUISITION DE STARION ET NEXOVA POUR LE COMPTE DE SA FILIALE CS GROUP
* LE PROJET D'ACQUISITION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉ AU 1ER SEMESTRE 2026
Pour plus de détails, cliquez sur SOPR.PA
(Rédaction de Gdansk)
