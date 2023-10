Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra-Steria : dévisse de -13% vers 150E, support majeur information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 13:55









(CercleFinance.com) - Sopra-Steria dévisse de -13% vers 150E sur l'annonce d'une croissance de +10,6% du C.A qui déçoit les attentes.

Le titre pulvérise son support des 171,8E du 20/10 et teste son plancher des 21 et 31 janvier dernier (150/149,5E).

Le prochain objectif à la baisse n'est autre que le support des 139E du 16/12/2022.





Valeurs associées SOPRA STERIA Euronext Paris -8.08%