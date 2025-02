Sopra Steria décroche : les objectifs 2025 déçoivent

(AOF) - Plus forte baisse de l'indice SBF 120, Sopra Steria flanche de 12,82% à 153,7 euros à la suite de la présentation d'objectifs 2025 inférieurs aux attentes. Le groupe de conseil, de services et solutions numériques évoque un marché européen qui " devrait rester défavorable au 1er semestre du fait d'un climat encore incertain, particulièrement en France ". Dans ce contexte, Sopra Steria anticipe une évolution organique du chiffre d'affaires compris entre -2,5% et +0,5%. Les analystes anticipent en moyenne une croissance de 0,65%.

Il précise que le premier trimestre devrait constituer le point le plus bas de l'année avec une évolution comprise entre -5% et -6%.

Le taux de marge opérationnelle d'activité devrait être compris entre 9,3% et 9,8%, intégrant un effet dilutif de 0,3 point lié aux hausses de charges sur les salaires décidées par les gouvernements britanniques et français pour 2025. Le consensus s'élève à 10%.

Le flux net de trésorerie disponible est anticipé entre 5% et 7% du chiffre d'affaires.

L'année dernière, le résultat net part du groupe a augmenté de 36,6% à 251 millions d'euros. La marge opérationnelle d'activité a progressé de 3% à 564,7 millions d'euros pour atteindre un taux de marge de 9,8%, en amélioration 0,4 point. Sopra Steria a atteint son objectif fixé il y a 3 ans d'un " taux de marge opérationnelle de l'ordre de 10 % " en 2024.

Le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,78 milliards d'euros, en retrait de 0,5 % par rapport à 2023. Il a également recule de 0,5% sur une base comparable.

Le flux net de trésorerie disponible est ressorti à 432,1 millions d'euros contre 390,2 millions d'euros en 2023. Il reflète une hausse de l'Ebitda de 3,6 % et intègre un flux net de trésorerie exceptionnel positif d'environ 45 millions d'euros lié à la fin planifiée d'un grand programme de migration en Allemagne.

Le dividende proposé au titre de l'exercice 2024 est stable à 4,65 euros par action.

Sur la période comprise entre 2026 et 2028, Sopra Steria vise une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires comprise entre 2% et 5%, un taux de marge opérationnelle d'activité compris entre 10% et 11%, un flux net de trésorerie disponible compris entre 5% et 7% du chiffre d'affaires et un retour sur capitaux employés (ROCE) avant impôt d'environ 20%.

