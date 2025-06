Sopra Steria: dans le vert avec des propos d'analyste information fournie par Cercle Finance • 17/06/2025 à 13:48









(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance à Paris, Sopra Steria gagne 2% sur fond de propos favorables d'Oddo BHF, qui réitère son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 233 à 262 euros sur le titre du groupe de services informatiques.



A l'occasion du Salon du Bourget, le bureau d'études met en avant la défense, la sécurité et l'aérospatial comme des vecteurs de croissance à moyen terme pour Sopra Steria, qui selon lui affiche en outre 'toujours une valorisation raisonnable'.





