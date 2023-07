Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sopra Steria: création d'une unique plateforme Ingine information fournie par Cercle Finance • 18/07/2023 à 13:03









(CercleFinance.com) - Dans le cadre de ses efforts dans le domaine de l'intelligence artificielle et de son investissement dans l'IA générative, Sopra Steria annonce qu'il va notamment fusionner l'ensemble de ses outils au sein d'une unique plateforme baptisée Ingine.



Cette plateforme regroupera notamment tous les logiciels collaboratifs, les outils de génération de code, de tests et de support. Elle visera à améliorer la productivité, le time to market et la qualité des solutions logicielles proposées aux clients.



Le groupe de services informatiques précise qu'Ingine est déjà accessible à l'ensemble de ses 10.000 développeurs dans le monde, et qu'elle a ensuite vocation à être accessible à tous ses collaborateurs.





