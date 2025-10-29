Sopra Steria : CA en baisse au T3, recherche d'un nouveau DG lancée

Sopra Steria SOPR.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en baisse au troisième trimestre, tout en anticipant une croissance organique au quatrième trimestre. Le groupe français de conseils informatiques a enregistré un chiffre d'affaires de 1,32 milliard d'euros au trimestre clos le 30 septembre, contre 1,35 milliard d'euros un an plus tôt, soit une baisse organique de 2,9%.

Pour le quatrième trimestre, Sopra Steria a confirmé l'anticipation d'une croissance organique positive du chiffre d'affaires.

Sopra Steria a également confirmé ses objectifs pour l'année 2025, avec un taux de croissance organique du chiffre d'affaires compris entre -2,5% et +0,5%, un taux de marge opérationnelle d'activité entre 9,3% et 9,8% et un flux net de trésorerie disponible compris entre 5% et 7% du chiffre d'affaires.

Le groupe a par ailleurs déclaré que la recherche d'un nouveau directeur général a été lancée avec l'aide d'un cabinet spécialisé et qu'il privilégie un profil externe. Au début du mois, le groupe a annoncé la démission de son directeur général Cyril Malargé, qui a choisi de saisir une nouvelle opportunité professionnelle.

