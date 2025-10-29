 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 198,15
-0,22%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sopra Steria : CA en baisse au T3, recherche d'un nouveau DG lancée
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 07:33

Sopra Steria SOPR.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en baisse au troisième trimestre, tout en anticipant une croissance organique au quatrième trimestre. Le groupe français de conseils informatiques a enregistré un chiffre d'affaires de 1,32 milliard d'euros au trimestre clos le 30 septembre, contre 1,35 milliard d'euros un an plus tôt, soit une baisse organique de 2,9%.

Pour le quatrième trimestre, Sopra Steria a confirmé l'anticipation d'une croissance organique positive du chiffre d'affaires.

Sopra Steria a également confirmé ses objectifs pour l'année 2025, avec un taux de croissance organique du chiffre d'affaires compris entre -2,5% et +0,5%, un taux de marge opérationnelle d'activité entre 9,3% et 9,8% et un flux net de trésorerie disponible compris entre 5% et 7% du chiffre d'affaires.

Le groupe a par ailleurs déclaré que la recherche d'un nouveau directeur général a été lancée avec l'aide d'un cabinet spécialisé et qu'il privilégie un profil externe. Au début du mois, le groupe a annoncé la démission de son directeur général Cyril Malargé, qui a choisi de saisir une nouvelle opportunité professionnelle.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SOPRA STERIA
132,4000 EUR Euronext Paris -3,99%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres
    L'Europe attendue sur une note prudente avant la Fed et la "tech" américaine
    information fournie par Reuters 29.10.2025 08:48 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mercredi à l'ouverture, alors que les investisseurs se préparent à la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed) et à une nouvelle série de résultats ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 29.10.2025 08:48 

    * STELLANTIS STLAM.PA - Le constructeur franco-italien a annoncé mardi un partenariat dans le domaine des robotaxis avec le géant américain de la technologie Nvidia NVDA.O , l'entreprise de VTC Uber Technologies UBER.N et le groupe taïwanais de produits électroniques ... Lire la suite

  • Un logo de Mercedes-Benz à Bruxelles
    Mercedes-Benz: L'Ebit chute de 70% au 3e trimestre avec la restructuration
    information fournie par Reuters 29.10.2025 08:47 

    Mercedes a fait état mercredi d'une chute de 70% de son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) au troisième trimestre, le constructeur allemand de voitures de luxe citant les coûts des suppressions d'emplois et une forte concurrence aux États-Unis et en ... Lire la suite

  • KERING : La situation technique est plutôt incertaine
    KERING : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 29.10.2025 08:47 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank