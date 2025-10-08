Sopra Steria annonce le départ de son directeur général

Le logo de Sopra Steria
Sopra Steria a annoncé mercredi la démission de son directeur général Cyril Malargé, qui a choisi de saisir une nouvelle opportunité professionnelle.
Le conseil d’administration a engagé le processus de succession et réaffirmé sa confiance dans l’équipe de direction pour poursuivre la mise en œuvre de la stratégie du groupe, a indiqué Sopra Steria dans un communiqué.
(Redigé par Noemie Naudin, édité par Kate Entringer)
