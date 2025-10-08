 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 055,50
+0,98%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Sopra Steria annonce le départ de son directeur général
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 18:22

Le logo de Sopra Steria

Le logo de Sopra Steria

Sopra Steria a annoncé mercredi la démission de son directeur général Cyril Malargé, qui a choisi de saisir une nouvelle opportunité professionnelle.

Le conseil d’administration a engagé le processus de succession et réaffirmé sa confiance dans l’équipe de direction pour poursuivre la mise en œuvre de la stratégie du groupe, a indiqué Sopra Steria dans un communiqué.

(Redigé par Noemie Naudin, édité par Kate Entringer)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank