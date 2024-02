Sony veut introduire en Bourse ses services financiers, alors que les ventes de PlayStation s'essoufflent

( AFP / PAU BARRENA )

Sony a relevé mercredi sa prévision de bénéfice net annuel grâce à son activité de services financiers, qu'il prévoit d'introduire en Bourse en 2025, reconnaissant par ailleurs l'essoufflement des ventes de sa console PlayStation 5.

Le géant japonais prépare une scission partielle de sa division de services financiers, notamment pour mieux se concentrer sur ses activités dans le divertissement (jeux vidéo, cinéma, musique, etc.) et les capteurs d'image, définis comme ses "domaines de prédilection".

Il souhaite distribuer environ 80% des parts de son activité de services financiers à ses actionnaires sous forme de dividendes en nature après la scission prévue en mai 2025, et veut introduire cette entité en Bourse en octobre 2025, en conservant près de 20% du capital.

Le groupe table désormais pour l'ensemble de l'exercice 2023/24 qui se terminera fin mars sur un bénéfice net annuel de 920 milliards de yens (5,7 milliards d'euros) au lieu de 880 milliards de yens lors de ses dernières prévisions en novembre, ce qui serait un recul de 8,5% sur un an.

Mais Sony s'attend toujours à un bénéfice opérationnel de 1.170 milliards de yens (7,3 milliards d'euros, -3,2% sur un an), et a très légèrement abaissé sa prévision de ventes à 12.300 milliards de yens (76,3 milliards d'euros), ce qui représenterait une augmentation de 12,1% sur un an.

- "Déclin progressif" de la PS5 -

Sony a surtout réduit la prévision de chiffre d'affaires de sa division jeu vidéo, en raison de ventes moins bonnes qu'espéré de sa console PlayStation 5. Il ne prévoit plus d'écouler que 21 millions de PS5 sur l'ensemble de l'exercice en cours, contre un objectif précédent de 25 millions d'exemplaires.

Il avait annoncé en décembre avoir franchi le cap des 50 millions de PS5 vendues depuis la sortie fin 2020 de cette console, dont la production a longtemps été perturbée par la pénurie de semi-conducteurs et les perturbations mondiales des chaînes d'approvisionnement.

Mais la dynamique est pantelante, malgré le soutien ponctuel apporté par des jeux à succès comme "Marvel's Spider-man 2", sorti en octobre dernier, qui s'est déjà vendu à plus de 10 millions d'exemplaires.

Alors que la PS5 entre dans la seconde moitié de son cycle de vie, "nous prévoyons un déclin progressif des ventes en volume à partir du prochain exercice", a admis le directeur opérationnel et financier de Sony, Hiroki Totoki, lors d'une conférence de presse.

"Bien que des projets d'ampleur soient actuellement en développement, nous ne prévoyons pas de sortir de nouveaux titres de franchises existantes majeures au cours du prochain exercice, comme "God of War Ragnarok" et "Marvel's Spider Man 2", a-t-il aussi déclaré.

Sony a aussi lancé en novembre dernier un modèle plus compact et plus léger de sa console, aux performances identiques mais disposant d'un peu plus d'espace de stockage.

- Silence sur Michael Jackson -

Le groupe n'a pas fait de commentaire mercredi sur des informations révélées par plusieurs médias ces derniers jours, selon lesquelles il aurait acquis les droits de la moitié du catalogue de chansons de Michael Jackson pour plus de 600 millions de dollars.

Cette transaction valoriserait le catalogue du "roi de la pop", décédé en 2009, entre 1,2 et 1,5 milliard de dollars, soit un nouveau record dans l'industrie musicale, selon le magazine spécialisé Billboard.

Au troisième trimestre (octobre-décembre), Sony a réalisé un bénéfice net de 363,9 milliards de yens, en progression de 13% sur un an.

Il a vu son bénéfice opérationnel augmenter de 10% à 463,3 milliards de yens, et ses ventes grimper de 22% à 3.747,5 milliards de yens.