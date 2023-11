Sony un peu plus optimiste grâce au jeu vidéo et au yen bon marché

Le japonais Sony a relevé jeudi à la marge ses prévisions annuelles de bénéfice net et de ventes, confiant dans la croissance de ses résultats dans le jeu vidéo, la musique et les capteurs d'images, notamment grâce au yen bon marché.

( AFP / PAU BARRENA )

Au-delà des effets de change qui embellissent les résultats de la plupart de ses segments, Sony a profité dans son activité jeu vidéo d'une nette amélioration des ventes de sa console PlayStation 5, dont il a écoulé 4,9 millions d'unités entre juillet et septembre (+48% sur un an).

Cette console, dont la production a d'abord peiné pendant de longs mois à répondre à la forte demande en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement liées à la pandémie, s'est désormais écoulée à plus de 46 millions d'exemplaires depuis son lancement en 2020.

Sony a maintenu jeudi son objectif d'en vendre 25 millions d'unités sur son exercice en cours 2023/24, "un objectif assez élevé que nous n'atteindrons pas facilement", a convenu son directeur opérationnel et financier Hiroki Totoki lors d'une conférence de presse, disant miser beaucoup sur la période des fêtes de fin d'année.

M. Totoki, qui prendra temporairement les commandes de la division pilotant la PlayStation à partir d'avril, a assuré vouloir trouver un remplaçant "le plus vite possible" au Britannique Jim Ryan, qui occupait ces fonctions depuis 2019 et dont le prochain départ a été annoncé par surprise fin septembre.

M. Ryan a notamment supervisé l'intense stratégie d'acquisitions de studios de jeu vidéo ces dernières années par Sony, en concurrence avec l'américain Microsoft, avec par exemple son rachat en 2022 de l'américain Bungie (créateur de "Halo" et "Destiny") pour 3,6 milliards de dollars.

Sony détient aujourd'hui une vingtaine de studios dont Naughty Dog ("Uncharted", "The Last of Us"), Santa Monica Studio ("God of War") ou Insomniac, créateur des "Marvel's Spider-Man", dont le dernier opus sorti le mois dernier s'est écoulé à 2,5 millions d'exemplaires en vingt-quatre heures, un record pour un titre PlayStation Studios.

- Impact de la grève à Hollywood -

Le groupe nippon a par ailleurs relevé jeudi ses prévisions de résultats dans son activité musique, attendant une amélioration de ses revenus liés au streaming mais aussi une hausse de ses ventes de jeux sur mobiles, également comptabilisés dans ce segment.

Il a cependant revu en baisse ses objectifs de vente dans le cinéma, expliquant dans son communiqué subir l'impact des mouvements sociaux à Hollywood qui l'ont obligé à reporter certaines sorties.

Un accord a été trouvé mercredi entre les acteurs et les grands studios pour mettre fin à la grève qui paralysait la production de films et séries aux Etats-Unis depuis des mois, après un accord similaire annoncé fin septembre avec les scénaristes.

Pour l'ensemble de l'exercice 2023/24 qui se terminera fin mars prochain, Sony table désormais sur un bénéfice net de 880 milliards de yens (5,4 milliards d'euros) au lieu de 860 milliards de yens lors de ses dernières prévisions en août. Cela représenterait un recul de 12,5% sur un an.

Il a relevé aussi son objectif de chiffre d'affaires, attendu en hausse de 13% (contre 11% précédemment) à 12.400 milliards de yens (76,7 milliards d'euros).

Mais Sony prévoit toujours un bénéfice opérationnel de 1.170 milliards de yens (7,2 milliards d'euros, -3,2% sur un an).

Sur le deuxième trimestre (juillet-septembre), le groupe a réalisé un bénéfice net de 200,1 milliards de yens, une forte baisse de 29% sur un an, attribuée notamment à un recul de ses ventes de produits électroniques comme les télévisions, et à une chute de ses résultats dans les services financiers.

Il a vu son bénéfice opérationnel reculer de 28,8% à 263 milliards de yens, mais ses ventes progresser de 7,7% à 2.827 milliards de yens.