Sony revoit ses perspectives à la hausse après avoir enregistré un bénéfice trimestriel record, grâce à ses unités de musique et de capteurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice du troisième trimestre dépasse les prévisions avec une hausse de 22%

Les fabricants de matériel informatique aux prises avec la flambée des prix des puces

Sony affirme avoir sécurisé sa mémoire pour la saison des achats de fin d'année

Les ventes de PlayStation 5 en baisse de 16% au troisième trimestre

Les actions ont clôturé à plat

(Refonte et rédaction avec les commentaires des dirigeants et des analystes) par Sam Nussey

Le groupe japonais Sony 6758.T a relevé jeudi ses perspectives pour l'ensemble de l'année après avoir annoncé un bénéfice d'exploitation trimestriel record, stimulé par les gains de ses divisions capteurs d'images et musique ainsi que par la faiblesse du yen, même si les ventes de la PlayStation 5 ont baissé.

Le bénéfice d'exploitation a augmenté de 22 % pour atteindre 515 milliards de yens (3,3 milliards de dollars), soit 9 % de plus que l'estimation consensuelle du LSEG, et le groupe a relevé ses prévisions annuelles de 8 % pour atteindre 1,54 trillion de yens.

Le conglomérat japonais a réussi, au fil des ans, à passer de l'électronique domestique au divertissement, mais il a vu le cours de son action chuter ces derniers mois, les investisseurs s'interrogeant sur les futurs moteurs de sa croissance.

Les ventes de capteurs d'images, utilisés dans les smartphones, ont augmenté de 21 %. L'activité musicale de Sony, à laquelle appartiennent des chanteuses telles que Beyonce, Adele, SZA et Shakira, a vu ses revenus augmenter de 13 % grâce aux services de streaming, aux événements en direct et au merchandising dans le domaine de la musique enregistrée.

Le conglomérat japonais a également annoncé une expansion de son programme de rachat d'actions, dont les actions ont bondi après la publication des résultats, avant de clôturer sur une note stable.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LA FLAMBÉE DES PRIX DES PUCES

Sony a vendu 8 millions d'unités de sa console PlayStation 5, qui en est à sa sixième année sur le marché, au cours du trimestre clé d'octobre à décembre, soit une baisse de 16 % par rapport à la même période de l'année précédente.

L'entreprise a toutefois enregistré une hausse du nombre d'utilisateurs mensuels de son PlayStation Network, ce qui témoigne d'une plus grande implication dans la plateforme.

Le bénéfice de l'unité de jeux a augmenté de 19 % pour atteindre 140,8 milliards de yens, grâce à l'augmentation des ventes de logiciels et à la faiblesse du yen.

L'augmentation des bénéfices de l'unité de jeux de Sony intervient alors que de nombreuses autres entreprises technologiques avertissent que la hausse des prix des puces mémoire pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement de divers produits, des smartphones aux ordinateurs portables, et faire augmenter les prix à la consommation.

Mercredi, les actions de Nintendo 7974.T , l'un des principaux fabricants de jeux, se sont effondrées en raison de l'impact de la hausse des prix des puces sur les marges, tandis que les actions du fournisseur de puces Qualcomm QCOM.O ont également chuté dans les échanges après les heures de bureau après avoir annoncé des perspectives décevantes pour le deuxième trimestre en raison de la crise des puces mémoire.

Sony a déjà obtenu la quantité minimale de mémoire nécessaire pour gérer la prochaine saison des achats de fin d'année, a déclaré Lin Tao, directeur financier, lors d'une réunion d'information sur les résultats.

L'entreprise poursuivra ses négociations avec les fournisseurs pour répondre à la demande des clients, a ajouté M. Tao.

L'adoption de l'intelligence artificielle dans l'industrie des jeux vidéo a également créé des incertitudes, les valeurs des jeux ayant chuté ces derniers jours à la suite de l'introduction d'un outil de création de jeux basé sur l'intelligence artificielle par Alphabet's GOOGL.O Google.

Les activités de Sony dans le domaine des consoles devraient être stimulées par le lancement de "Grand Theft Auto VI" de Take-Two Interactive TTWO.O , dont la sortie a été retardée et qui est prévue pour novembre.

"GTA VI" entraînera des ventes spectaculaires pour la PS5 - probablement les meilleures ventes trimestrielles jamais réalisées pour un modèle PlayStation", a déclaré Serkan Toto, fondateur de la société de conseil Kantan Games.

Sony a déclaré qu'il étendrait son programme de rachat d'actions jusqu'en mai à 150 milliards de yens, contre 100 milliards de yens auparavant.

(1 $ = 156,8400 yens)