Sony revoit à la hausse ses objectifs de résultats après un trimestre solide, mais les ventes de PlayStation 5 baissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions font un bond de 4 %

Le bénéfice du troisième trimestre dépasse les prévisions avec une hausse de 22%

Les ventes de PlayStation 5 en baisse de 16 % au troisième trimestre

Les fabricants de matériel informatique aux prises avec la flambée des prix des puces

(Détails sur les résultats, expansion du rachat d'actions) par Sam Nussey

Le groupe japonais Sony 6758.T a annoncé jeudi une hausse de 22% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, dépassant les prévisions, et a relevé ses perspectives pour l'ensemble de l'année, bien que les ventes de sa console PlayStation 5 aient chuté.

Les actions de Sony ont bondi de 4 % à la suite de ces résultats, aidées également par l'annonce d'une expansion de son programme de rachat d'actions.

Le bénéfice d'exploitation a grimpé à 515 milliards de yens (3,3 milliards de dollars) pour la période octobre-décembre, dépassant largement la moyenne de 469 milliards de yens des estimations de 10 analystes compilées par LSEG.

L'entreprise a relevé ses prévisions de résultat d'exploitation pour l'ensemble de l'année de 8 %, à 1,54 trillion de yens, en citant les performances de ses activités musicales.

Au fil des ans, le conglomérat japonais a réussi à passer de l'électronique domestique au divertissement, mais le cours de son action a chuté ces derniers mois, les investisseurs s'interrogeant sur ses futurs moteurs de croissance.

Sony a vendu 8 millions d'unités de sa console PlayStation 5 au cours du trimestre octobre-décembre, qui comprend la période clé des achats de fin d'année, soit une baisse de 16 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Cela dit, le bénéfice de l'unité de jeux a augmenté de 19 % pour atteindre 140,8 milliards de yens, l'augmentation des ventes de logiciels ayant compensé les pertes plus importantes liées au matériel.

Les fabricants de matériel informatique sont également confrontés à la hausse des prix des puces mémoire dans un contexte d'explosion des investissements dans l'intelligence artificielle. Les actions de Nintendo 7974.T , l'un des principaux fabricants de jeux vidéo, ont chuté mercredi en raison de l'impact de la hausse des prix des puces sur les marges.

L'adoption de l'intelligence artificielle dans l'industrie des jeux vidéo a également créé des incertitudes, les actions du secteur des jeux ayant chuté ces derniers jours à la suite de l'introduction d'un outil de création de jeux alimenté par l'intelligence artificielle par Alphabet's GOOGL.O Google.

Les activités de Sony dans le domaine des consoles devraient être stimulées par le lancement de "Grand Theft Auto VI" de Take-Two Interactive TTWO.O , dont la sortie est retardée et prévue pour novembre.

Le conglomérat a déclaré qu'il étendrait son rachat d'actions jusqu'en mai à 150 milliards de yens, contre 100 milliards de yens auparavant.

(1 $ = 156,8400 yens)