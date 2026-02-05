 Aller au contenu principal
Sony relève son objectif de bénéfice après un trimestre solide, mais les ventes de PlayStation 5 baissent
information fournie par Reuters 05/02/2026 à 06:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions en hausse de 1 %

Le bénéfice du troisième trimestre dépasse les prévisions avec une hausse de 22 %

Les ventes de la PlayStation 5 en baisse de 16 % au troisième trimestre

Les fabricants de matériel informatique aux prises avec la flambée des prix des puces

(Reformulation et développement avec les détails des résultats) par Sam Nussey

Le groupe japonais Sony 6758.T a relevé jeudi ses perspectives pour l'ensemble de l'année après avoir annoncé un bond de 22 % de son bénéfice d'exploitation trimestriel, la faiblesse du yen lui ayant permis d'amortir l'impact du ralentissement des ventes de la PlayStation 5.

Les actions de Sony ont grimpé de 1 % à la suite de ces résultats, aidées également par l'annonce d'une expansion de son programme de rachat d'actions.

Les bonnes performances de ses divisions capteurs d'images et musique ont permis de porter le bénéfice d'exploitation à 515 milliards de yens (3,3 milliards de dollars), soit 9 % de plus que l'estimation consensuelle du LSEG.

L'entreprise a relevé ses prévisions de résultat d'exploitation annuel de 8 %, à 1,54 trillion de yens.

Le conglomérat japonais a, au fil des ans, opéré un virage réussi de l'électronique domestique vers le divertissement, mais a vu le cours de son action chuter ces derniers mois, les investisseurs s'interrogeant sur ses futurs moteurs de croissance.

Sa division "capteurs d'images" a enregistré une hausse de 21 % de ses ventes, tandis que l'activité musicale de Sony, qui regroupe des chanteuses telles que Beyonce, Adele, SZA et Shakira, a vu ses revenus augmenter de 13 % grâce aux services de streaming, aux événements en direct et au merchandising dans le domaine de la musique enregistrée.

PROBLÈMES LIÉS AUX CONSOLES ET AUX PUCES

Sony a vendu 8 millions d'unités de sa console PlayStation 5 au cours du trimestre octobre-décembre, qui comprend la période clé des achats de fin d'année, soit une baisse de 16 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Cela dit, le bénéfice de l'unité de jeux a augmenté de 19 % pour atteindre 140,8 milliards de yens, grâce à l'augmentation des ventes de logiciels et à la faiblesse du yen.

L'amélioration des performances de l'unité de jeux de Sony survient alors que de nombreuses autres entreprises technologiques avertissent que la hausse des prix des puces mémoire pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement de divers produits, des smartphones aux ordinateurs portables, et augmenter les prix à la consommation.

Mercredi, les actions de Nintendo 7974.T ont chuté en raison de l'impact de la hausse des prix des puces sur les marges, tandis que l'action du fournisseur de puces Qualcomm QCOM.O a également chuté dans les échanges après les heures de bureau après la publication de perspectives décevantes pour le deuxième trimestre en raison de la crise des puces mémoire.

L'adoption de l'intelligence artificielle dans l'industrie des jeux vidéo a également créé des incertitudes, les actions du secteur des jeux ayant chuté ces derniers jours à la suite de l'introduction d'un outil de création de jeux basé sur l'intelligence artificielle par Google, du groupe Alphabet

GOOGL.O .

Les activités de Sony dans le domaine des consoles devraient être stimulées par le lancement de "Grand Theft Auto VI" de Take-Two Interactive TTWO.O , dont la sortie est retardée et prévue pour novembre.

Le conglomérat a déclaré qu'il étendrait son rachat d'actions jusqu'en mai à 150 milliards de yens, contre 100 milliards de yens auparavant. (1 $ = 156,8400 yens)

