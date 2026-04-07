Sony Pictures va réduire ses effectifs de quelques centaines de personnes dans le cadre d'une réinitialisation stratégique, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kritika Lamba

Sony Pictures Entertainment va licencier quelques centaines d'employés, a déclaré mardi une source au fait du dossier, alors que la société restructure certaines parties de son activité pour s'aligner sur sa stratégie de croissance à long terme.

Les licenciements ne sont pas un exercice de réduction des coûts, mais sont ciblés et stratégiques, a ajouté la source.

Les réductions d'emplois interviennent alors que les studios hollywoodiens sont confrontés à des habitudes d'audience changeantes, à une pression croissante sur les activités de télévision traditionnelles et à une réévaluation des dépenses après des années d'investissements massifs dans la diffusion en continu.

Contrairement à de nombreux rivaux, Sony Pictures octroie principalement des licences de contenu à des plateformes de diffusion en continu tierces, ce qui lui donne la possibilité d'établir des partenariats multiples plutôt que de dépendre d'un seul service interne.

Dans une lettre envoyée en interne plus tôt dans la journée de mardi, le directeur général de Sony Pictures, Ravi Ahuja, a indiqué aux employés que la société réduisait les rôles dans certains domaines tout en augmentant l'attention et les investissements dans d'autres, décrivant les changements comme nécessaires pour fonctionner avec une plus grande rapidité et un meilleur alignement.

"Il s'agit de décisions difficiles", a déclaré M. Ahuja dans son message, ajoutant que les employés concernés bénéficieraient d'un soutien tout au long de la transition.

M. Ahuja a déclaré que Sony Pictures restait bien positionné malgré les perturbations du secteur, citant la force de ses studios indépendants de cinéma et de télévision, qui lui permettent de s'associer à de nombreuses plateformes plutôt que de dépendre d'un seul service de diffusion en continu interne.

Les sociétés de médias ont de plus en plus rationalisé leurs opérations tout en donnant la priorité aux franchises, à la propriété intellectuelle mondiale et à des modèles de distribution plus souples.

Sony Pictures est un grand studio hollywoodien connu pour ses franchises telles que Spider-Man, Jumanji et Ghostbusters, et ses émissions de télévision telles que The Boys et Jeopardy!