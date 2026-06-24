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Sony Pictures investit 100 millions de dollars dans Cosm et acquiert une participation minoritaire
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 20:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sony Pictures Entertainment a annoncé mercredi un investissement stratégique de 100 millions de dollars dans la société de technologies immersives Cosm, marquant ainsi la volonté du studio hollywoodien d’étendre ses contenus cinématographiques et télévisuels à un réseau en pleine expansion de salles en forme de dôme à travers les États-Unis.

Basée à Los Angeles, Cosm exploite des salles en forme de dôme grâce à sa technologie “Shared Reality”, qui projette des événements sportifs en direct, des concerts et d’autres manifestations sur d’immenses écrans LED incurvés et enveloppants.

En tant qu’investisseur principal du tour de table de série C de Cosm, Sony Pictures acquerra une participation minoritaire dans la société, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Cet investissement s'inscrit dans la stratégie de Sony Pictures axée sur le divertissement expérientiel, les communautés de fans et la technologie, et permettra au studio d'explorer de nouvelles façons d'étendre ses propriétés intellectuelles à travers des expériences immersives.

Le directeur général de Sony Pictures, Ravi Ahuja, rejoindra le conseil d’administration de Cosm.

“Nous utiliserons ces fonds pour stimuler la croissance de Cosm, à mesure que nous étendons notre réseau de sites et que nous faisons progresser nos initiatives technologiques dans les domaines du sport et du divertissement”, a déclaré Jeb Terry, directeur général de Cosm.

Cosm a ouvert trois dômes à Los Angeles, Dallas et Atlanta, et prévoit d’ouvrir des sites à Détroit en septembre et à Cleveland l’année prochaine. D’autres sites aux États-Unis et à l’international seront annoncés prochainement, a indiqué la société.

En juillet 2024, Cosm avait annoncé avoir levé 250 millions de dollars lors d’un tour de table, atteignant ainsi une valorisation de plus d’un milliard de dollars .

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