Sony Music Publishing s'apprête à racheter le catalogue de Recognition Music ; selon une source, le montant de la transaction s'élèverait à 4 milliards de dollars

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Sony Music Publishing a annoncé lundi qu'elle allait racheter l'intégralité du catalogue de Recognition Music Group auprès de fonds gérés par Blackstone

BX.N , s'assurant ainsi l'accès à plus de 45 000 titres, dont ceux de Beyoncé, Fleetwood Mac et Rihanna.

Les conditions financières de l'acquisition n'ont pas été divulguées par les sociétés. L'accord s'élevait à environ 4 milliards de dollars, a déclaré une source proche de la transaction, qui a souhaité rester anonyme car il s'agit d'une affaire privée.

Les maisons de disques et les éditeurs se livrent à une course effrénée pour s'assurer la propriété des droits musicaux, dans un contexte de revenus solides et prévisibles provenant des plateformes de streaming.

Les entreprises du secteur des médias recherchent de plus en plus des chansons connues pour illustrer leurs films, documentaires et séries télévisées, tandis que les services de streaming s'appuient sur des catalogues riches pour renforcer leur offre de contenu premium et stimuler la croissance du nombre d'abonnés.

Des plateformes concurrentes et des détenteurs de droits tels que Warner Music Group, Spotify et Amazon Music ont également renforcé leur intérêt pour les catalogues musicaux.

L'accord est conclu en partenariat avec une société d'investissement annoncée plus tôt cette année entre Sony Music Group et le fonds souverain de Singapour GIC, visant à acquérir et à développer des catalogues musicaux haut de gamme dans tous les genres et sur les marchés mondiaux.