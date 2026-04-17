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Sony et Honda abandonnent l'Afeela 1 et redéfinissent leur stratégie commune
information fournie par Zonebourse 17/04/2026 à 20:24

Sony et Honda ont décidé de mettre fin au développement de leur véhicule électrique Afeela 1, marquant un tournant dans la stratégie de leur coentreprise Sony Honda Mobility. Selon des informations de Nikkei, cette décision s'inscrit dans une réorientation plus large de Honda concernant l'électrification. Les deux groupes entendent désormais explorer de nouvelles pistes de développement au sein de leur partenariat, en dehors du projet initialement présenté comme emblématique.

Ce changement de cap a des conséquences directes sur l'organisation interne, notamment pour les quelque 400 salariés de la coentreprise. Une décision sur leur avenir est attendue rapidement, possiblement dès avril, avec la perspective d'un redéploiement partiel vers les maisons mères. Cette transition souligne l'ampleur de la réorganisation engagée après l'abandon d'un projet qui devait incarner l'entrée conjointe des deux entreprises sur le marché des véhicules électriques.

En parallèle, Sony et Honda envisagent de valoriser les technologies développées dans le cadre d'Afeela 1. Parmi elles figurent un assistant basé sur l'intelligence artificielle ainsi qu'un système audio avancé. Ces innovations pourraient être intégrées à de futurs produits ou services, traduisant la volonté des deux groupes de capitaliser sur les acquis technologiques malgré l'arrêt du programme automobile.

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