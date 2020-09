Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sony commercialisera la PS5 à compter du 19 novembre en France Reuters • 17/09/2020 à 02:06









TOKYO, 17 septembre (Reuters) - Sony 6758.T va commercialiser sa console de jeux vidéos nouvelle génération, la Playstation 5, en novembre avec deux versions distinctes - l'une disposant d'un disque dur, l'autre non - au prix respectif de 499,99 dollars et 399,99 dollars aux Etats-Unis. L'annonce du prix de vente, effectuée mercredi par l'entreprise japonaise, marque l'ultime étape avant le duel annoncé entre la PS5 et la Xbox Series X de Microsoft MSFT.O pour attirer les "gamers" en fin d'année. Microsoft a déclaré la semaine dernière que la nouvelle mouture de la Xbox serait mise en vente à compter du 10 novembre au prix de 499,99 dollars, avec une version moins puissante disponible simultanément à 299,99 dollars. La Playstation 5 sera commercialisée à partir du 12 novembre en Amérique du Nord, au Japon, en Corée du Sud et en Australie, puis à compter du 19 novembre dans le reste du monde. (Samu Nussey à Tokyo et Supantha Mukherjee à Stockholm; version française Jean Terzian)

Valeurs associées SONY Tradegate +1.54% SONY Swiss EBS Stocks 0.00% MICROSOFT NASDAQ -1.79%