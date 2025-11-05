Sonos renoue avec la croissance, le marché salue la nouvelle
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 17:05
Le fabricant américain d'enceintes et de systèmes audio sans fil pour la maison, qui a rencontré un certain nombre de difficultés ces dernières années, a généré sur les trois mois clos fin septembre un chiffre d'affaires de 287,9 millions de dollars, contre 255,4 millions sur la même période de l'exercice précédent.
Le groupe de Santa Barbara - qui estime avoir 'tourné une page' en réussissant à améliorer la qualité de ses logiciels, à renforcer son équipe de management et à se focaliser sur ses atouts stratégiques - a dans le même temps divisé par deux sa perte opérationnelle, qu'il a ramenée à 34,4 millions de dollars sur le trimestre écoulé, contre -69,4 millions un an plus tôt.
Sa perte nette s'est quant à elle réduite à 37,8 millions de dollars, contre -53,1 millions un an auparavant.
Après avoir mené à bien sa transformation stratégique visant à devenir plus agile et disciplinée financièrement, l'entreprise indique qu'elle compte poursuivre cette stratégie sur nouvelle année fiscale 2025/2026 afin de renouer avec une croissance durable, tout en améliorant sa rentabilité et en réinvestissant ses gains d'efficacité.
Suite à cette publication, l'action Sonos progressait de 5,5% mercredi matin sur le Nasdaq, ce qui portait ses gains sur les six derniers mois à quelque 79%.
Valeurs associées
|17,3350 USD
|NASDAQ
|+5,64%
A lire aussi
-
La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, harcelée sexuellement mardi en pleine rue à Mexico, a décidé de porter plainte contre son agresseur et de remettre à plat la législation à l'échelle du pays. Mme Sheinbaum a expliqué avoir porté plainte car, après l'avoir ... Lire la suite
-
Le groupe italien d'aérospatiale et de défense Leonardo a annoncé mercredi une croissance à deux chiffres de ses commandes, de son chiffre d'affaires et de son Ebita au cours des neuf premiers mois de l'année par rapport à 2024. Les résultats du groupe ont été ... Lire la suite
-
Les réserves commerciales de pétrole brut aux Etats-Unis ont connu une hausse surprise la semaine passée, selon des chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), en raison notamment d'une reprise des importations. Durant la ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) Le titre AMD (Advanced Micro Devices) montre actuellement quelques signes d'essoufflement au contact des 264.33 USD et pourrait amorcer une nouvelle phase de consolidation dans les séances à venir. en direction des 210 USD. Pour mettre à profit ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer