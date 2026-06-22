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SONDAGE-L'inflation au Mexique devrait rester stable en juin, malgré la pression liée à la Coupe du monde
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 19:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'inflation globale au Mexique devrait s'être maintenue à un niveau stable début juin malgré les pressions liées à la Coupe du monde de la FIFA; toutefois, l'inflation sous-jacente devrait rester supérieure à l'objectif de la banque centrale, ce qui alimente les anticipations d'une pause prolongée dans la politique monétaire de cette dernière

* L'inflation globale s'est établie à 3,77 % en glissement annuel au cours de la première quinzaine de juin, inchangée par rapport à la fin mai, selon la prévision médiane d'un sondage Reuters réalisé auprès de 12 analystes.

* L’inflation sous-jacente, considérée comme un meilleur indicateur des pressions sous-jacentes sur les prix car elle exclut les éléments volatils, devrait avoir légèrement reculé, passant de 4,15 % à 4,14 %, marquant ainsi neuf demi-mois consécutifs de baisse.

* L’inflation sous-jacente reste supérieure à l’objectif de la banque centrale, fixé à 3 % ± 1 point de pourcentage, ce qui témoigne de pressions persistantes.

* L’inflation globale devrait avoir augmenté de 0,10 % au cours de la première quinzaine de juin, tandis que l’inflation sous-jacente devrait progresser de 0,20 %, sous l’effet des services liés à la Coupe du monde et aux vacances d’été.

* La banque centrale a abaissé son taux directeur de 25 points de base, le ramenant à 6,50 % début mai, marquant ainsi la fin d’un cycle d’assouplissement entamé en mars 2024.

* Le vice-gouverneur de la Banque du Mexique, Gabriel Cuadra, a déclaré la semaine dernière que la banque centrale devrait maintenir ses taux d’intérêt stables dans un contexte économique complexe.

* Une enquête de Citi a montré que les marchés ne s'attendent à aucun changement jusqu'en 2027.

* Les données officielles de l’INEGI, l’agence nationale des statistiques du Mexique, seront publiées mercredi, avant la décision de politique monétaire de la banque centrale prévue jeudi.

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