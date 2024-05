Sommet "Choose France" : ce qu'on sait déjà des projets annoncés

Avec la moisson "record" selon l'Elysée de 56 projets pour 15 milliards d'euros, les annonces du sommet Choose France lundi touchent aux domaines-phares de l'intelligence artificielle et du quantique, de la décarbonation, mais aussi de la santé, de la finance et de l'alimentation. Voici ce qu'on savait déjà des projets lundi matin, avant leur présentation officielle par l'Elysée.

( POOL / LUDOVIC MARIN )

IA: Microsoft et Amazon en pointe

Les deux géants américains Microsoft et Amazon vont apporter à eux deux cette année un tiers des investissements en valeur: Microsoft annonce des projets pour 4 milliards d'euros, avec un nouveau centre de données dans l'est de la France et l'agrandissement d'autres en région parisienne et près de Marseille, afin de répondre à la demande croissante d'intelligence artificielle et de services informatiques en cloud.

Amazon doit pour sa part investir 1,2 milliard d'euros avec plus de 3.000 emplois à la clef, à la fois pour renforcer son réseau logistique, mais aussi pour développer son infrastructure cloud et soutenir le développement des capacités françaises en matière d'intelligence artificielle et d'informatique en réseau, via sa branche Amazon Web Services (AWS).

Un troisième groupe américain, IBM, devrait annoncer 45 millions d'euros d'investissements dans l'informatique quantique et une cinquantaine d'embauches d'ici 2025 sur son site de Paris-Saclay.

Décarbonation: engrais, nickel, avion électrique...

Le consortium européen FertigHy veut investir 1,3 milliard d'euros à Languevoisin (Somme) dans une usine d'engrais qui réduirait fortement les rejets de dioxyde de carbone.

La start-up suisse KL1 compte implanter une usine de raffinage de nickel à Blanquefort (Gironde), pour 300 millions d'euros, représentant 200 emplois.

Le groupe chimique belge Solvay consacrera 100 millions d'euros à reconvertir son usine de La Rochelle pour lancer la première phase d'une unité de production à grande échelle de terres rares, indispensables aux moteurs des voitures électriques.

L'allemand Lilium investira 400 millions d'euros, sur un site à déterminer en Nouvelle-Aquitaine, pour une usine de production d'un avion régional électrique et de reconditionnement des batteries de cet avion. 850 emplois seraient créés.

Le spécialiste allemand des équipements électriques Hager, déjà implanté à Obernai et Bischwiller (Bas-Rhin), va investir pour sa part "plusieurs dizaines de millions d'euros" en France.

Santé, les labos persistent en France

De nombreux laboratoires étrangers comptent étendre leur investissement en France: l'américain Pfizer va consacrer 500 millions d'euros à développer des médicaments et à mener de nouveaux essais cliniques, le britannique AstraZeneca quelque 360 millions d'euros pour moderniser et agrandir ses usines et l'autre britannique, GSK, 140 millions d'euros à son site d'Evreux (Eure).

Le suisse Novartis investira pour sa part 28 millions d'euros dans la médecine nucléaire, avec 25 emplois à la clef.

Finance: nouveaux acteurs

La banque américaine Morgan Stanley, passée en trois ans de 150 à 400 salariés en France, accueillera son nouveau campus européen à Paris, créant 100 emplois supplémentaires.

Le ministre des Finances Bruno Le Maire s'est félicité aussi de l'arrivée à Paris de nouveaux acteurs bancaires comme la First Abu Dhabi Bank, principale banque émiratie, et la Zenith Bank, banque nigériane devenue l'une des principales banques panafricaines.

Alimentation: frites et Thermomix

Le géant canadien des frites surgelées McCain, qui accueille lundi le président Macron dans son usine de la Marne, va investir plus de 350 millions d'euros pour moderniser et augmenter la capacité de ses trois sites français, dans le Pas-de-Calais et la Marne, créant 20 à 30 postes supplémentaires.

Vorwerk, le fabricant allemand du robot ménager haut de gamme Thermomix, investira 72 millions d'euros près de Chateaudun (Eure-et-Loir), où elle a déjà une usine.