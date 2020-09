Somerset Capital met sur pied un nouveau fonds midcap émergent

(NEWSManagers.com) - Le britannique Somerset Capital Management a annoncé début septembre le lancement d'un nouveau fonds actions sur les marchés émergents, dédié aux midcaps. Il est seedé par le Swedish National Pension Fund (AP1) à hauteur de 350 millions de dollars.

Le fonds, dénommé Somerset Emerging Markets Future Leaders UCITS Fund, investira dans une quarantaine de sociétés réalisant la majorité de leurs revenus sur les marchés émergents, et ayant une capitalisation comprise entre 750 millions et 13 milliards de dollars. Les deux gérants, Edward Robertson et Anthony Linehan, réaliseront également une analyse ESG des entreprises, et prendront des parts dans des sociétés qui auront un impact positif à l'avenir. Ils n'investiront ni dans le tabac, ni dans les énergies fossiles.

Le fonds sera domicilié à Dublin, disponible en livres et dollars, ainsi que d'autres devises sur demande.