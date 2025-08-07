Solventum revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels grâce à la solidité de ses équipements chirurgicaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de matériel médical Solventum

SOLV.N a relevé jeudi ses prévisions de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année, grâce aux fortes ventes de ses produits de traitement des plaies et de stérilisation chirurgicale, ainsi qu'à la baisse de ses dépenses.

Les fabricants d'appareils médicaux ont bénéficié d'une augmentation de la demande, car de plus en plus de personnes, en particulier les Américains âgés, ont recours à des services de soins de santé et à des procédures chirurgicales.

Solventum, basée dans le Minnesota, est l'un des principaux fournisseurs de dispositifs de stérilisation, de pansements, de rubans médicaux et d'autres consommables hospitaliers utilisés par les établissements de soins de santé.

Plus de la moitié de son chiffre d'affaires provient de son activité MedSurg, qui fournit des pansements et du matériel chirurgical. Les ventes de ce segment ont augmenté de 4,8 % pour atteindre 1,22 milliard de dollars au cours du trimestre.

Plus tôt dans la journée, Zimmer Biomet Holdings ZBH.N , société homologue de Solventum, a également relevé ses prévisions de bénéfices annuels, car elle anticipe un impact tarifaire plus faible que prévu.

Au dernier trimestre, Solventum a estimé les vents contraires tarifaires entre 80 et 100 millions de dollars pour 2025, ce qui se traduit par un impact sur le bénéfice par action de 35 à 45 cents.

Cependant, les analystes notent maintenant que le risque tarifaire de Solventum s'est atténué suite à la récente désescalade des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

La société s'attend désormais à ce que son bénéfice ajusté par action pour 2025 se situe entre 5,80 et 5,95 dollars, alors qu'elle prévoyait précédemment un bénéfice ajusté de 5,45 à 5,65 dollars.

Sur une base ajustée, la société a réalisé au deuxième trimestre un bénéfice par action de 1,69 $, contre une estimation moyenne des analystes de 1,44 $, selon les données compilées par LSEG.