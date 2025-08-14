Solventum en baisse après la vente de la participation de 3M pour 648 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août -

** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Solventum

SOLV.N ont baissé de 0,1 % sur un faible volume de pré-marché à 74,30 $ après la mise en vente de l'offre secondaire

** Solventum a annoncé mercredi en fin de journée ()

8,8 millions d'actions délestées par 3M MMM.N pour un produit brut d'environ 648 millions de dollars

** Le prix de l'offre a été fixé à 73,65 $, soit une décote de 1 % par rapport à la dernière clôture de l'action SOLV

** La vente fait passer la participation de 3M de

** Avec ~173,4 millions d'actions en circulation, Solventum a une capitalisation boursière de ~12,9 milliards de dollars

** Goldman Sachs et BofA sont les souscripteurs de l'offre secondaire

** Les actions de SOLV ont augmenté de ~3 % mercredi, portant le gain annuel à près de 13 %

** Sur les 12 analystes couvrant SOLV, la répartition des recommandations est la suivante: 5 " achat fort " ou " achat ", 6 " maintien " et 1 " vente "; la prévision médiane est de 85,66 $, selon les données de LSEG