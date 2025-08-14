 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Solventum en baisse après la vente de la participation de 3M pour 648 millions de dollars
information fournie par Reuters 14/08/2025 à 14:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août -

** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Solventum

SOLV.N ont baissé de 0,1 % sur un faible volume de pré-marché à 74,30 $ après la mise en vente de l'offre secondaire

** Solventum a annoncé mercredi en fin de journée ()

8,8 millions d'actions délestées par 3M MMM.N pour un produit brut d'environ 648 millions de dollars

** Le prix de l'offre a été fixé à 73,65 $, soit une décote de 1 % par rapport à la dernière clôture de l'action SOLV

** La vente fait passer la participation de 3M de

** Avec ~173,4 millions d'actions en circulation, Solventum a une capitalisation boursière de ~12,9 milliards de dollars

** Goldman Sachs et BofA sont les souscripteurs de l'offre secondaire

** Les actions de SOLV ont augmenté de ~3 % mercredi, portant le gain annuel à près de 13 %

** Sur les 12 analystes couvrant SOLV, la répartition des recommandations est la suivante: 5 " achat fort " ou " achat ", 6 " maintien " et 1 " vente "; la prévision médiane est de 85,66 $, selon les données de LSEG

