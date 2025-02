Solventum (ec 3M Santé) décolle après la vente de son activité Purification à Thermo Fisher

" La vente de l'activité Purification & Filtration fait partie de la troisième phase de notre plan de transformation et fait suite à une analyse approfondie de la valeur et de l'alignement stratégique de nos activités ", a déclaré Bryan Hanson, CEO de Solventum.

(AOF) - Solventum (+9,03% à 83,18 dollars) affiche la plus forte hausse du S&P500 après l’annonce de la vente de son activité Purification & Filtration à Thermo Fisher Scientific pour 4,1 milliards de dollars. L’ex-branche santé du groupe 3M, introduite à Wall Street en avril 2024, s'attend à ce que la transaction soit neutre sur le bénéfice par action 2025 et prévoit un produit net estimé à 3,4 milliards de dollars. Elle entend utiliser cette somme principalement pour rembourser sa dette. La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de 2025, sous réserve d des conditions de clôture habituelles.

