Solventum chute alors que 3M va réduire sa participation

13 août -

** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Solventum

SOLV.N ont baissé de 1,2 % à 73,50 $ après la publication d'une offre secondaire

** SOLV lance une offre () de 8,8 millions d'actions qui seront cédées à 3M MMM.N .

** Goldman Sachs et BofA sont les souscripteurs

** MMM possède ~34,37 millions d'actions SOLV, soit une participation de 19,8 %, selon une déclaration à la SEC ()

** MMM a achevé la scission de ses activités de soins de santé en avril 2024 et a conservé une participation de 19,9 % dans ce qui est maintenant SOLV

** Les actions de SOLV ont clôturé en hausse de 3,2 % à 74,38 $ mercredi, en hausse de près de 13 % depuis le début de l'année

** Sur les 13 analystes qui couvrent SOLV, la répartition des recommandations est la suivante: 5 "achat fort" ou "achat", 7 "maintien" et 1 "vente"; la prévision médiane est de 85,66 $, selon les données de LSEG