 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 723,39
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Solventum augmente après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 13:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Solventum SOLV.N augmentent de 1,8 % à 73,24 $ avant l'ouverture du marché

** La société a relevé jeudi sa prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année, grâce aux fortes ventes de ses produits de traitement des plaies et de stérilisation chirurgicale et à la réduction des dépenses

** La société s'attend maintenant à ce que son bénéfice ajusté par action pour 2025 soit compris entre 5,80 $ et 5,95 $, contre une estimation précédente de 5,45 $ à 5,65 $ par action

** La société a déclaré un bénéfice ajusté de 1,69 $ par action au deuxième trimestre, supérieur aux estimations des analystes de 1,44 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** Les ventes de son activité MedSurg, qui fournit des pansements et du matériel chirurgical, ont augmenté de 4,8 % à 1,22 milliard de dollars au deuxième trimestre

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 8,9 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

SOLVENTUM
71,980 USD NYSE -0,87%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des ferries à quai au port du Pirée, près d'Athènes, le 8 août 2025 ( AFP / Aris MESSINIS )
    Vents violents en Grèce: mort de deux touristes vietnamiens, trafic maritime perturbé
    information fournie par AFP 08.08.2025 13:53 

    Deux touristes vietnamiens sont morts sur l'île de Milos en mer Egée, en Grèce, où des vents violents vendredi ont perturbé les liaisons maritimes avec les îles en pleine saison touristique, a-t-on appris auprès de la police portuaire. "Un homme et une femme ont ... Lire la suite

  • Vue de la bande de Gaza depuis Israël, au soir du 7 août 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Israël se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza
    information fournie par AFP 08.08.2025 13:36 

    L'armée israélienne se préparait vendredi, sous les critiques internationales, à prendre le contrôle de la ville de Gaza, la plus grande du territoire palestinien, dans le but de "vaincre" le Hamas et assurer la libération des otages. Après 22 mois d'une guerre ... Lire la suite

  • Un nombre croissant d'entreprises misent sur le bitcoin pour diversifier leurs réserves, contrer l'inflation ou attirer les investisseurs, une stratégie à fort potentiel mais à haut risque ( AFP / Ozan KOSE )
    Accumuler des bitcoins, un pari numérique risqué pour les entreprises
    information fournie par AFP 08.08.2025 13:28 

    De Trump Media à Tesla , un nombre croissant d'entreprises misent massivement sur le bitcoin pour diversifier leurs réserves, contrer l'inflation ou attirer les investisseurs. Une stratégie à fort potentiel mais à haut risque face à l'extrême volatilité des cryptomonnaies. ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.08.2025 13:10 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; KKR, Boeing, cours en avant-Bourse pour MP Materials et Expedia) Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,24% pour le Dow ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank