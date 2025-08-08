Solventum augmente après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 août - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux Solventum SOLV.N augmentent de 1,8 % à 73,24 $ avant l'ouverture du marché

** La société a relevé jeudi sa prévision de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année, grâce aux fortes ventes de ses produits de traitement des plaies et de stérilisation chirurgicale et à la réduction des dépenses

** La société s'attend maintenant à ce que son bénéfice ajusté par action pour 2025 soit compris entre 5,80 $ et 5,95 $, contre une estimation précédente de 5,45 $ à 5,65 $ par action

** La société a déclaré un bénéfice ajusté de 1,69 $ par action au deuxième trimestre, supérieur aux estimations des analystes de 1,44 $ par action, selon les données compilées par LSEG

** Les ventes de son activité MedSurg, qui fournit des pansements et du matériel chirurgical, ont augmenté de 4,8 % à 1,22 milliard de dollars au deuxième trimestre

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de 8,9 % depuis le début de l'année