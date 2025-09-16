 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Solvay veut développer la silice circulaire en Asie
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 10:35

Solvay indique qu'il a l'intention de convertir sa production de silice hautement dispersible (HDS) en Asie en matières premières circulaires, c'est à dire issue de déchets industriels plutôt que de matières premières vierges.

À partir de 2026, ses usines de Qingdao (Chine) et de Gunsan (Corée du Sud) adopteront des sables résidueux certifiés ISCC+, un changement qui pourrait permettre à plus de la moitié de la capacité régionale HDS de Solvay de devenir circulaire.

Le groupe de chimie belge explique que ces technologies permettent de réduire la consommation de ressources et de proposer aux fabricants de pneus 'une silice Zeosil circulaire sans soudure, rentable, à haut volume, qui ne nécessite aucune reformulation'.

Cette décision stratégique complète la feuille de route plus large de Solvay Silica en matière de développement durable, qui comprend la mise en oeuvre de technologies à faibles émissions, telles que les fours électriques.

