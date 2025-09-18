Solvay va supprimer 140 emplois en Allemagne

Sculpture représentant le logo du groupe chimique belge Solvay au siège de l'entreprise à Bruxelles

Solvay a annoncé jeudi la suppression de 140 emplois sur deux sites en Allemagne, dans le cadre de mesures visant selon le groupe à assurer sa compétitivité à long terme dans le pays.

Le groupe chimique belge, qui abandonne certaines lignes de produits sur son site de Bad Wimpfen, indique que ces mesures entraîneront une réduction nette d'environ 100 postes sur le site.

Le groupe déclare également dans un communiqué que les opérations de production du site de Garbsen, également en Allemagne, seront transférées à Bad Wimpfen et entraîneront une réduction nette d'environ 40 postes à Garbsen.

Le communiqué précise que le site de Garbsen cessera ses activités d'ici 2028.

"Solvay prévoit d'allouer environ 25 millions d'euros - principalement en 2026 - en frais de restructuration et en investissements stratégiques", peut-on lire dans le communiqué.

(Rédigé par Etienne Breban)