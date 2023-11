Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: un projet d'usine confirmé aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 02/11/2023 à 13:25









(CercleFinance.com) - Solvay confirme son intention de construire une nouvelle usine de PVDF -un fluoropolymère thermoplastique- de qualité batterie à Augusta, dans l'Etat américain de Géorgie, et avoir signé pour ce projet un accord de joint-venture avec Orbia.



'Les nouvelles installations fourniront du matériel pour plus de cinq millions de batteries de véhicules électriques par an à pleine capacité et créeront des centaines d'emplois tout au long de la chaîne de valeur', souligne-t-il.



Le groupe de chimie belge a en outre finalisé avec le Département de l'Energie des Etats-Unis, leur accord pour une subvention de 178 millions de dollars pour la construction de ces installations, qui doivent être opérationnelles en 2026.





