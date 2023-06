Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Solvay: structures capitalistiques fixées pour la scission information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 08:19









(CercleFinance.com) - Solvay dévoile les structures capitalistiques cibles et les politiques financières de SpecialtyCo (chimie de spécialité) et EssentialCo (produits chimiques essentiels), les deux sociétés indépendantes qui seront cotées en bourse après sa scission.



'Avec des structures capitalistiques optimisées, chaque société sera bien équipée pour opérer de manière indépendante afin d'atteindre ses propres objectifs et de créer une valeur supérieure', affirme Ilham Kadri, le CEO du groupe de chimie belge.



Tandis que SpecialtyCo aspirera à une croissance supérieure à celle du marché, des marges inégalées dans le secteur et des rendements attrayants, EssentialCo s'efforcera de maximiser sa génération de cash en renforçant son leadership en matière de gestion des coûts.



Les deux sociétés poursuivront une politique financière compatible avec une notation financière 'investment grade'. Le niveau de dividende actuel de Solvay pour 2023 sera réparti entre 40% pour SpecialtyCo et 60% pour EssentialCo.





Valeurs associées SOLVAY Euronext Paris 0.00% SOLVAY Euronext Bruxelles -1.58%