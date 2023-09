Solvay: signe un accord stratégique avec Shengjian information fournie par Cercle Finance • 18/09/2023 à 10:09

(CercleFinance.com) - Solvay annonce la signature d'un accord de partenariat stratégique avec Shengjian pour l'échange technique, le développement du marché et la fourniture de matériaux.



Sur la base de plus de 10 ans de succès mutuel dans des segments importants des semi-conducteurs, des FPD, de l'énergie solaire et d'autres secteurs en croissance, les partenaires intensifieront leur collaboration.



La collaboration porte sur tous les domaines du développement de nouveaux produits et de nouvelles applications, du développement du marché, des échanges techniques et de la fourniture de matériaux.



' Shengjian occupe une position de leader dans les applications d'affichage à écran plat et de semi-conducteurs, soutenue par notre offre de matériaux innovants, et cherche à stimuler la croissance de son activité grâce à notre support technique et à notre portefeuille de produits hautes performances ', déclare Peter Browning, président de la division Specialty Polymers Global de Solvay . Unité commerciale .