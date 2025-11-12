 Aller au contenu principal
Solvay signe un accord stratégique avec Noveon Magnetics pour les terres rares
information fournie par Zonebourse 12/11/2025 à 18:10

Solvay annonce la conclusion d'un accord d'approvisionnement avec l'américain Noveon Magnetics pour la fourniture d'oxydes de terres rares légères et lourdes à partir de 2026. Ce partenariat vise à renforcer la chaîne d'approvisionnement en aimants permanents durables aux États-Unis.

Solvay livrera notamment des oxydes de néodyme-praséodyme (NdPr), dysprosium (Dy) et terbium (Tb), extraits en partie de matériaux en fin de vie.

An Nuyttens, présidente de Solvay Special Chem, souligne que cette collaboration s'inscrit dans l'engagement de Solvay en faveur de chaînes d'approvisionnement sécurisées et responsables en terres rares, tant en Europe qu'à l'international.

Valeurs associées

SOLVAY
26,9000 EUR Euronext Bruxelles -0,15%
