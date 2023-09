Solvay SA: update sur le processus de gestion du passif

CETTE ANNONCE CONCERNE LA DIVULGATION D’INFORMATIONS QUI ONT ÉTÉ QUALIFIÉES OU AURAIENT PU ÊTRE QUALIFIÉES D’INFORMATIONS PRIVILÉGIÉES AU SENS DE L’ARTICLE 7(1) DU RÈGLEMENT SUR LES ABUS DE MARCHÉ (UE) 596/2014 (« MAR »).

Solvay SA: statut du processus de gestion du passif

Obtention du consentement sur les Obligations 2025 et 2027

Offre contractuelle de rachat réussie sur les obligations perpétuelles hybrides 2024

Remboursement des Obligations 2029, enquête en cours liée à une cession d’obligations 2029, pas de tenue de l’assemblée des obligataires



Bruxelles, le 4 septembre 2023 à 21h30 CEST – Dans le cadre de la demande de consentement annoncée le 4 août 2023 concernant les obligations à taux fixe de 0,500 % de Solvay SA (« Solvay » ou la « Société ») d’un montant nominal de 600.000.000 € venant à échéance le 6 septembre 2029 (ISIN : BE6315847804) (les « Obligations 2029 »), Solvay a pris connaissance du fait que des votes exprimés en faveur du consentement, représentant moins de 3% du montant nominal total des Obligations 2029, pourraient ne pas avoir été valablement exercés. À ce stade, Solvay n’est pas en mesure de confirmer que la majorité de 75% requise pour la demande de consentement relative aux Obligations 2029 a été atteinte. Une enquête interne a également été initiée au sein de Solvay concernant les circonstances entourant une cession d’Obligations 2029 entre des tiers, auxquelles les votes précités se rapportent. Dans ce contexte, l’assemblée des porteurs d’Obligations 2029 prévue le 5 septembre 2023 au siège de Solvay n’aura pas lieu.

Solvay a l’intention d’exercer son option de remboursement anticipé intégral en tant qu’émetteur (make-whole call) en vertu des termes et conditions des Obligations 2029. Le remboursement des Obligations 2029 sera financé par les facilités bancaires à la disposition de Solvay. Le coût de financement supplémentaire pour le refinancement à long terme anticipé des Obligations 2029 est estimé à environ 20 millions d’euros par an (après impôts). L’avis de remboursement (annonçant la date de remboursement pertinente) sera publié dès que possible conformément à ces termes et conditions. En conséquence, la Société a décidé de mettre fin à la demande de consentement concernant les Obligations 2029.

Ces développements concernent uniquement les Obligations 2029 et n’affectent pas les demandes de consentement initiées par Solvay en relation avec ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée, d’un montant nominal de 500.000.000 €, à taux fixe et à taux révisable, avec une première date de remboursement le 2 décembre 2025 (ISIN : BE6324000858) (les « Obligations 2025 ») et ses obligations à taux fixe de 2,750 %, d’un montant nominal de 500.000.000 € et venant à échéance le 2 décembre 2027 (ISIN : BE6282460615) (les « Obligations 2027 »). Les assemblées des obligataires pour les Obligations 2025 et les Obligations 2027 se tiendront le 5 septembre 2023 au siège de Solvay, rue de Ransbeek, 310 1120 Bruxelles, Belgique, comme décrit dans le Consent Solicitation Memorandum daté du 4 août 2023.

De même, l’offre contractuelle de rachat relative aux obligations super-subordonnées à durée indéterminée, d’un montant nominal de 500.000.000 €, à taux fixe et à taux révisable, avec une première date de remboursement optionnel le 3 juin 2024 (ISIN : XS1323897725) émises par Solvay Finance S.A. et irrévocablement garanties sur une base subordonnée par Solvay (l’« Offre de Rachat ») n’est pas affectée par les développements en cours concernant les Obligations 2029.

Sur base des instructions de vote et des offres reçues à ce jour, Solvay s’attend à ce que l’Offre de Rachat et les demandes de consentement concernant les Obligations 2025 et les Obligations 2027 soient une réussite. Les résultats définitifs seront publiés le 5 septembre 2023. Solvay a l’intention de renoncer à la Condition de Mise en Œuvre (Implementation Condition) en ce qui concerne l’Offre de Rachat et les demandes de consentement relatives aux Obligations 2025 et aux Obligations 2027 et publiera cette confirmation en même temps que les résultats définitifs.

Enfin, Solvay concentrera ses efforts sur les offres d’échange et les demandes de consentement aux États-Unis, qui devraient être lancées dans les prochains jours. Solvay continue de préparer sa séparation en deux entités solides, notées investment grade, plus tard dans l’année.

Solvay informera le marché de tout développement si et quand cela s’avèrera nécessaire, conformément aux lois et réglementations applicables.

